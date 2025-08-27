Нов проект! Пускат влакове от Лондон до редица европейски градове

Пускат нови високоскоростни влакове от централната лондонска гара „Сейнт Панкрас“ до редица ключови европейски градове.

За да се конкурира с Eurostar в пътуванията през Ламанша, американската технологична компания Uber обяви предстоящия дебют на услугата Uber Trains. Това ще позволи на 10 високоскоростни влака да предлагат директни връзки до градове като Брюксел, Париж и Лил през тунела под Ламанша, от международната гара Стратфорд в Източен Лондон.

Uber си партнира за този проект със стартъп компания Gemini Trains. Услугата може да започне да функционира още през 2029 г., в зависимост от строителството и одобренията. Gemini Trains вече е изпратила своите предложения до железопътния регулатор на Великобритания.

Пътуващите вероятно ще могат да резервират билети чрез приложението на Uber, което вече предлага таксита, велосипеди и круизи по река Темза .

От Gemini Trains обмислят и планове за пускане на влакове до Париж от гарата в Ебсфлийт, Кент. Съоръжението предлага големи паркинги и е достъпно чрез много регионални железопътни услуги, което прави гарата още една достъпна отправна точка за пътуващи извън Лондон.

„Разполагането на крайната гара в Източен Лондон и повторното използване на Ебсфлийт би отворило зони за обслужване на железопътни услуги през Ламанша за 18 милиона души“, посочва Адриан Куин, главен изпълнителен директор на Gemini Trains.

