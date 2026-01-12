В Иран е като на война! Улиците в кръв

В Иран е страшно. "Тук положението е много, много лошо. Много от нашите приятели бяха убити. Стреляха с бойни патрони. Все едно е военна зона, улиците са в кръв. Отнасят телата с камиони", каза източник в Техеран в неделя, цитиран от BBC.

Данни за жертви и арести

BBC преброи около 180 чувала с тела във видеокадри от морга близо до Техеран. Базираната в САЩ агенция Human Rights Activist News съобщава, че е потвърдила смъртта на 495 протестиращи и 48 служители по сигурността в цялата страна.

Според агенцията още 10 600 души са били задържани по време на двете седмици на безредици.

Реакция на САЩ и възможни действия

САЩ заплашиха да се намесят заради убиването на протестиращи, но в неделя президентът Доналд Тръмп заяви, че иранските лидери са му се обадили и че "искат да преговарят".

Той добави обаче, че САЩ "може да се наложи да действат преди среща".

Тръмп не е уточнил какви действия се обсъждат, но в неделя каза, че "разглеждаме някои много силни опции". Той е бил информиран за възможности за военни удари срещу Иран, съобщил служител пред CBS, партньор на BBC в САЩ.

Иран предупреди, че ще отвърне, ако бъде атакуван от САЩ.

