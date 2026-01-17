Али Хаменей призна! Да, избихме хиляди

Върховният лидер на Иран Али Хаменей за първи път публично призна, че хиляди хора са били убити, „някои по нечовешки, жесток начин“, по време на неотдавнашни протести, съобщава BBC.

Насилственият отговор на протестите в Иран е отнел 3090 живота, според базираната в САЩ иранска информационна агенция за активисти за човешки права (HRANA), след вълненията, започнали на 28 декември. Липсата на интернет направи изключително трудно получаването на ясна информация.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро призова иранските антиправителствени демонстранти да „продължат да протестират“ и заплаши с военна намеса, ако силите за сигурност ги убият.

Хаменей заяви, че властите трябва да "пречупят гръбнака на бунтовниците" в рамките на репресиите срещу антиправителствените протести, предаде Франс прес.

Хаменей говори пред свои поддръжници по време на религиозен празник и подчерта, че властите нямат намерение да водят страната към война, но няма да пощадят "националните престъпници" и "международните престъпници", които според него стоят зад протестите.

Антиправителствените протести в Иран започнаха през 2022 г. и оттогава продължават периодично, като често са съпроводени с жестоки сблъсъци с полицията и силите за сигурност.

В различни доклади се посочва, че хиляди хора са загинали, а десетки хиляди са били задържани.

Международни правозащитни организации и западни държави многократно осъждат репресиите и призовават за разследване на насилието.

В същото време иранските власти твърдят, че протестите са "подкрепяни от чужбина" и представляват опит за дестабилизация на страната.

Ройтерс (Reuters) съобщи, че Хаменей е определил американския президент Доналд Тръмп като "престъпник".

Коментарът идва на фона на продължаващото напрежение между Иран и САЩ, включително и в контекста на санкциите, регионалните конфликти и споровете около ядрената програма.

Иранската икономика е подложена на сериозен натиск от години, главно заради санкции и вътрешни проблеми като инфлация и безработица.

Протестите са израз на социално недоволство, но властите ги разглеждат като външна намеса и заплаха за националната сигурност.

