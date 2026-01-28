Времето на Иран изтича. Тръмп каза какво им праща

Времето на Иран изтича. Още по-голяма армада стига до бреговете му, отколкото беше насочена към бреговете на Венецуела.

Това заяви американс8кият президент Доналд Тръмп с ключов пост на неговата страница в Truth Social.

"Огромна армада се насочва към Иран. Тя се движи бързо, с голяма сила, ентусиазъм и решителност. Това е по-голям флот, воден от великия самолетоносач Абрахам Линкълн, отколкото този, изпратен във Венецуела. Както и във Венецуела, той е готов, желаещ и способен бързо да изпълни мисията си.

Надявам се Иран бързо да седне на масата за преговори и да договори справедливо и равнопоставено споразумение – БЕЗ ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ – което да бъде от полза за всички страни. Времето изтича, това е наистина много важно!

Както веднъж казах на Иран: СКЛЮЧЕТЕ СПОРАЗУМЕНИЕ! Те не го направиха, а имаше и "Операция Midnight Hammer", която причини значителни разрушения в Иран. Следващата атака ще е много по-лоша! Не позволявайте това да се повтори," написа Тръмп.

След изказването на Тръмп, цената на фючърсите за суров петрол Brent за доставка през април 2026 г. на лондонската борса ICE се вдигна за минути с почти 1% до $68.19 на барел.

