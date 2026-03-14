Германци напират за Черноморието, но няма как да стигнат

Очаква се отлив на туристи от Германия по българското Черноморие през тазгодишния летен сезон. Причината е липсата на добри транспортни връзки, каза за БНР Георги Дучев - изпълнителен директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели. По думите му като цяло хотелиерите по морето са настроени оптимистично за предстоящото лято.

Спадът на туристите от Германия може да достигне между 20 и 30 процента - каза Георги Дучев. Причината е, че основният чартърен превозвач на германски туристически групи е отказал да изпълнява полети до българското Черноморие през тази година, въпреки че през миналото лято беше отчетен ръст на тези туристи:

"Сега се намираме в парадоксалната ситуация, че много германски туристи искат да почиват по нашето Черноморие, но физически не могат да стигнат до него".

Ще има отлив и на туристи от Израел, но активно се търсят решения: "Ще се търси компенсация от други пазари с по-активна промоция на българското Черноморие като дестинация, с различни канали от традиционните туроператори или платформи, които всички използват".

Нови маршрути през това лято ще има към двете морски летища.

До летище "Варна" се откриват три нови линии: от Полша, две от Италия, както и полети от Словакия и Унгария. До летище "Бургас" ще има нови линии от Франция, Великобритания, Италия и Полша.

Хотелиери и туроператори ще търсят начин да насърчат българските туристи да почиват в страната.

Друго предизвикателство за сезона може да бъде рязкото поскъпване на оперативните разходи на хотелите заради поскъпването на енергоносителите и прекъснатите вериги на доставки, свързани с войната в Близкия Изток, посочи още Георги Дучев.

