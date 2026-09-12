Каква е средната заплата в Германия и доволни ли са германците
Данните за 2025 г. разкриват силно неравенство между професии, региони и нива на доходи
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Данните за 2025 г. разкриват силно неравенство между професии, региони и нива на доходи
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