Нов срив за управляващите в Германия. Резултатите са категорични

Повече от половината германци не вярват, че управляващата коалиция ще оцелее до края на мандата си. Това показва ново проучване, което разклаща позициите на канцлера Фридрих Мерц. Данните сочат дълбоко недоверие към управлението по-малко от година след встъпването му в длъжност.

Паралелно с това крайнодесните увеличават преднината си, което засилва напрежението в политическия живот на страната. Ситуацията поставя под въпрос стабилността на най-голямата икономика в Европа.

Според изследване на ИНСА, проведено за таблоида „Билд ам зонтаг“, 58% от анкетираните смятат, че коалиционното правителство няма да изкара до изборите през 2029 година. Само 24% вярват в обратното, а 18% не могат да дадат отговор.

Проучването е проведено сред 1004 души в края на април и показва ясно разклащане на доверието към властта.

Около три четвърти от анкетираните заявяват, че са недоволни от работата на правителството. Едва 16% изразяват подкрепа за кабинета. Този дисбаланс показва сериозен проблем за управляващите, които губят обществена подкрепа в ключов момент от мандата си.

В паралелно изследване на ИНСА се отчита преднина на Алтернатива за Германия от 28%, срещу 24% за консервативния блок на Мерц - Християндемократически съюз и Християнсоциален съюз.

Подкрепата за Германска социалдемократическа партия остава на 14%, докато Зелени леко повишават резултата си до 13%. Левите запазват стабилни позиции около 11%.

Федералното правителство, съставено от ХДС, ХСС и ГСДП, е на власт по-малко от година, след като Фридрих Мерц положи клетва на 6 май. Въпреки краткия период, натрупаното недоволство и политическата динамика вече поставят под съмнение способността на коалицията да довърши мандата си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com