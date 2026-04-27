Консерваторите на Мерц с ултиматум. Скочиха срещу Урсула

Германските консерватори готвят остър ултиматум, който да поставят пред председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Това съобщи Политико.

Той включва ограничаване на контрола и бюрокрацията в Брюксел или задействане на нова кампания за ограничаване на правомощията на еврокомисията.

Днес ще е срещата на Фон дер Лайен с консерваторите на германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин, където групата планира да се изправи срещу нея с по-строги искания за ускорени съкращения на това, което те смятат за тежки регулации на ЕС, които тежат на германския бизнес, казаха двама от депутатите пред медията.

Консервативната парламентарна група вече е подготвила нов стратегически документ, който съдържа твърд отпор срещу политиките на Брюксел. Той се нарича "Програма за устойчиво намаляване на бюрокрацията на ниво ЕС" и включва списък от 27 искания, отправени към Комисията.

Една от мерките е да постави изпълнителната власт на ЕС под надзора на нов орган, който би имал "основно право на вето върху всяко ново законодателство, предложено от Европейската комисия."

Предвижда се заради този нов надзорен да има и промяна в европейските договори.

Друга предложена мярка призовава европейските институции да "възприемат по-рестриктивна интерпретация на своите правомощия" и да обмислят по-широко намаляване на дейността си чрез "съкращаване на персонала в европейските институции".

Разработените документи показват ясно как предполагаемите германски съюзници на председателя на комисията вече губят търпение към това, което виждат като бавен темп на реформите.

Този натиск към Брюксел идва, докато Мерц и управляващите консерватори се сблъскват с нарастваща спешност да изпълнят предизборните си обещания за възраждане на задъхващата се германска икономика чрез мащабни реформи, включително намаляване на регулациите както в страната, така и в Брюксел. Но досега усилията им до голяма степен са се провалили.

Миналата седмица германското правителство намали прогнозата си за растеж за 2026 г. наполовина, тъй като икономиката се сблъсква с допълнителни препятствия на фона на последиците от войната в Иран.

Борейки се да наложи мащабни вътрешни реформи с центристко-левите си коалиционни партньори в Социалдемократическата партия, канцлерът все повече изкарва гнева си върху Брюксел, пише Политико.

"Тази машина на Европейската комисия просто продължава и продължава и продължава," каза Мерц на бизнес събитие през септември в Кьолн. "Нека го кажа по-ярко и преносно: трябва да сложим гаечен ключ в работата на тази машина в Брюксел сега, за да спре."

Очевидно вече е дошло времето за този гаечен ключ.

