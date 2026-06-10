Съпругата на Михаил Белчев с шокиращи разкрития за смъртта му

Тежка изповед на съпругата на легендарен наш музикант.

Актрисата Кристина Белчева сподели шокиращи разкрития след кончината на легендарния бард Михаил Белчев, починал от рак в болница „Пирогов“ навръх Цветница.

Вдовицата призна, че умишлено е криела страшната диагноза от емоционалния си съпруг в продължение на година и половина, за да не го съсипе психически. Лекарите от ВМА също влезели в играта, като лъжели музиканта, че лекува обикновено възпаление, докато му слагали денонощни системи в превърнатата в лазарет къща.

Поетът си отиде на 61 дни от раждането на внука си Михаил Белчев-младши, който проплака на 22 май под грижите на сина му Константин и снахата Кристина. Младите вярват, че певецът се е преродил в бебето, тъй като ушите и пръстите му били идентични с тези на дядо му. Покойният бард така и не дочака своята 80-годишнина и мечтаните юбилейни концерти в София, Варна и Русе. На 12 октомври в зала 1 на НДК колегите му ще излязат в негова памет под надслов „Белчевият род го има“.

Преди години певецът претърпял тежък перитонит на рожден ден във Варна, където бил спешно опериран от проф. Никола Владов, а отделно страдал от аритмия. В миналото бохемът заеквал, но преодолял комплекса благодарение на майка си. Кристина Белчева разкри, че след смъртта му е в тежка депресия и мисли за самоубийство.

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