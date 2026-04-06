Ники Кънчев разплака България с думи за Михаил Белчев. Чуйте велика песен

Ники Кънчев разплака България с трогателни думи за големия Михаил Белчев. Днес великанът на музиката ни напусна, оставяйки огромна празнина след себе си.

Ето какво написа тв водещият за загубата на своя приятел:

Тръгна си и Михаил Белчев. Тихо и в неговия стил - по-човешки.

Много го обичам, гостувал ми е десетки пъти в Дарик и сам и с Криси. Косьо порасна пред очите ми, честитихме си всички празници. Сега следва празнота и само спомените....

Майстор на думите, Подреждач на словото от европейска класа.

Автор на думичките към песни на Лили Иванова, Йорданка Христова "Ще продължавам да пея", "ФСБ" "След 10 години и Пак ще се прегърнем", "Щурците", "Сигнал", Васил Найденов "По първи петли", "БТР" и още и ощее

Ето текста на "Вярност", изпълнена великолепно от Вили Кавалджиев по музиката на маестро Стефан Димитров!

Тихо шепна на вятъра.

Тихо шепна на слънцето

твоето име, ЖИВОТ.

Тихо тръгвам по пясъка.

Тихо крия следите ти

в своето тяло, ЖИВОТ.

Тихо слизам при хората.

Тихо влизам в прозорците,

в твоите нощи, ЖИВОТ.

Тихо пия водата ти.

Тихо лягам в земята ти.

Ти ме повика, ЖИВОТ.

Мда, тихо лягам в земята ти, колко силно го е усетил и казал още преди 40 години....

Сбогом бате Мишо!

