Радев сложи Ивайло Мирчев на мястото му. Звучен шамар

Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев сложи Ивайло Мирчев на мястото му. Генералът показа, че няма никакво намерение да се поддава на провокациите на ПП-ДБ.

Румен Радев няма да участва в лидерски дебат с ПП-ДБ. Аргументът му е, че няма да дебатира с хора, "които лъжат и манипулират". Това стана ясно от отговор на Радев на настоятелна покана от страна на съпредседателя на "Демократична България" Ивайло Мирчев за политически диспут. Двамата се срещнаха на път за баскетболен мач в Ботевград.

От разговора стана ясно, че Радев е бесен на ПП заради твърденията на Асен Василев, че в листите на "Прогресивна България" имало сътрудници на "Държавна сигурност". "Не обичам да се лъже, не обичам да се клевети. Знаете какви слухове за ДС се разпространяват, в които няма нищо вярно. Аз дебат с такива откровени лъжи не искам да водя. Какъв дебат с хора, които манипулират, които лъжат? ", попита Радев.

Преди седмица Асен Василев обвини Радев, че не може бори олигархията с хора като Николай Вълканов и Георги Гергов, или да търси справедливост в държавата с хора от "Държавна сигурност".

Комисията по досиетата все още не е обявила резултатите от проверката си на всички кандидати за народни представители.





