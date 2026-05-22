Знакова среща на НАТО. Велислава Петрова на ход

Министър Велислава Петрова взе участие в срещата на министрите на външните работи на НАТО, която се проведе на 21-22 май в Хелсингборг, Швеция. Основен акцент в дискусиите бяха подготовката за предстоящата среща на върха на НАТО през м. юли т.г. в Анкара, повишаването на разходите за отбрана, укрепването на отбранителната индустрия и увеличаване на производствения капацитет.

Министрите обмениха мнения и по продължаващата война в Украйна, както и развиващата се ситуация по сигурността в по-широкия регион на Близкия изток.

В своето изказване министър Петрова подчерта, че единството и солидарността между съюзниците са ключови за гарантиране на сигурността и стабилността в условията на усложнена международна среда. Българският външен министър отбеляза значението на засилването на европейския принос в рамките на НАТО и подчерта необходимостта от продължаване на усилията за укрепване на отбранителните способности по Източния фланг на Алианса.

Първият ни дипломат призова за засилен фокус върху сигурността, свързаността и свободата на корабоплаване в Черноморския регион. Министър Петрова открои и важната роля на дипломацията за прекратяване на войната в Украйна.

Съюзниците се обединиха около необходимостта от предвидима подкрепа за Украйна и справедливото ѝ разпределяне между съюзниците.

На сесията на Съвета НАТО–Украйна участваха министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха и Върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

В рамките на форума министър Петрова проведе редица двустранни срещи с представителите на САЩ, Канада, Украйна, Германия, Франция, Република Северна Македония, Естония и Португалия, по време на които бяха обсъдени актуални международни и регионални въпроси, както и перспективите за развитие на сътрудничеството в сферата на сигурността и отбраната.

