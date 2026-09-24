Всичко по темата Велислава Петрова

Велислава Петрова с ключови разговори в Ню Йорк за транспортните коридори
България цели конкретни партньорства в една все по-конкурентна международна среда, каза външният мин...
Следете всички новини, анализи и коментари по темата Велислава Петрова. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
България цели конкретни партньорства в една все по-конкурентна международна среда, каза външният мин...
Посланикът на Украйна обеща пълно съдействие
Първият ни дипломат призова за засилен фокус върху сигурността, свързаността и свободата на корабопл...
България и Република Северна Македония обсъдиха регионалната свързаност