Най-големият изборен спец преброи депутатите на Радев

Най-големият изборен спец проф. Михаил Константинов преброи точните мандати на партиите, които влизат в 52-ото Народно събрание. 131 за "Прогресивна България", 39 за ГЕРБ-СДС, 37 за ПП-ДБ, 21 за ДПС и 12 за "Възраждане", изчисли Константинов пред bTV.

ЦИК ще обяви официалното разпределение на мандатите до четвъртък. Имената на депутатите се очакват до края на седмицата.

"Партиите под бариерата са достатъчно под бариерата, за да знаят, че там ще си останат. При последните избори от "Величие" останаха на около 25 гласа от влизането в парламента и бе разбираемо да поискат повторно преброяване. Сега случаят не е такъв и няма да има оспорване", категоричен е Константинов.

"За 1 мандат са били нужни около 10 хил. гласа този път. А за да премине някоя партия 4-процентната бариера, трябва да е получила около 120 хил. от гласовете", допълни математикът.

"Изборите са си напълно по европейски стандарт, даже ги провеждаме по-добре от някои други европейски страни", каза още проф. Константинов.

