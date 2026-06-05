ДПС иска ново ръководство на здравната каса

Представители на ДПС дадоха брифинг в кулоарите на парламента.

"Парламентарната група на ДПС иска освобождаването на подуправителя на НЗОК г-н Мавров поради несправянето натрупаните проблеми в областта на здравната система от настоящото ръководство на НЗОК", обяви народният представител от ДПС и член на Комисията по здравеопазването в НС Левент Апти.

"Очевидно е, че в системата има тежки проблеми. Българските граждани се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи, явно трябват не политически лица, а такива вътре от самата система. Затова нашето мнение е, че цялото ръководство трябва да подаде оставка. Ако следва да се носи отговорност, цялото ръководство следва да бъде освободено. Ще внесем съответното проекторешение за това", добави Хамид Хамид.

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