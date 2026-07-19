Делегация на ДПС със серия знакови срещи в Турция

Делегация на ДПС проведе поредица от официални срещи в град Бабаески, Република Турция

Програмата започна с официални разговори в офисите на местните изселнически организации, представлявани от Исмет Фъчъджълар – председател на Дружеството за солидарност на балканските турци в Бабаески (Babaeski Balkan Türkleri Dayanışma Derneği), Сафет Йозтюрк – заместник-председател на Дружеството за култура и солидарност на румелийските турци от България (Bulgaristan Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği), членове на ръководствата на изселническите организации, където основен фокус на дискусиите бяха актуалните проблеми на нашите сънародници зад граница и възможностите за тяхното ефективно решаване. След приключване на официалните срещи бяха проведени приятелски срещи и разговори, в които се включиха многобройни членове на изселническите организации. Събитието премина в дух на сплотеност, силна подкрепа и конструктивен диалог, съобщи пресцентърът на ДПС.

По време на посещението беше препотвърден ангажиментът на ДПС за поддържане на активен диалог с изселническите структури и оказване на подкрепа по поставените от тях казуси.

В състава на делегацията на ДПС участваха заместник-председателят на партията Халил Летифов, кметът на Община Дулово Невхис Мустафа, народните представители Байрам Байрам, Тансер Бейти и Сейфи Мехмедали, както и областният председател на ДПС Хасково и член на ЦОБ Мехмед Атаман.

По-рано днес делегация на ДПС се срещна с изселници в Силиври, Турция

Делегацията на ДПС, включваща заместник-председателя на партията Халил Летифов, кметът на Община Дулово Невхис Мустафа, народните представители Байрам Байрам , Тансер Бейти и Сейфи Мехмедали, както и областният председател на ДПС Хасково и член на ЦОБ Мехмед Атаман се срещна с изселници в град Силиври, Република Турция. Представителите на ДПС бяха посрещнати от Сдружението на българските изселници в региона, като разговорите се проведоха под знака на искреното приятелство с председателя на сдружението г-н Ерджан Чалъшкан и неговия екип. Фокус на дискусията бяха проблемите на нашите сънародници и възможносите за тяхното решаване.

Сърдечно благодарим на Ерджан Чалъшкан и на цялата изселническа общност в Силиври за гостоприемството, което ни зареди с нова енергия за работа! Когато споделяш еднакви ценности и обща съдба, всяка среща се превръща в завръщане у дома, заявиха от пресцентъра на ДПС.

Делегация на ДПС бе посрещната и от „Бал-Гьоч“ (BAL-GÖÇ) в Люлебургас

Делегацията на ДПС беше посрещната изключително топло, сърдечно и с гостоприемство от Вели Йонер – председател на изселническата организация „Бал-Гьоч“ (BAL-GÖÇ) за регион Тракия, и членовете на на организацията.

Официалната среща започна в офиса на „Бал-Гьоч“, където в дух на искрено приятелство бяха обсъдени теми от ключово значение за изселническата общност. Заместник-председателят на ДПС Халил Летифов благодари за реализирането на срещата, както и за оказаното гостоприемство, като същевременно предаде сърдечните поздрави на председателя на ДПС Делян Пеевски. Домакини и гости препотвърдиха волята си за последователна подкрепа на правата и интересите на нашите сънародници, като отбелязаха, че организацията остава незаменим стълб и мост за сътрудничество между двете съседни страни.

След разговорите в офиса, делегацията и домакините посетиха емблематичния Балкански изселнически монумент в парк „Ерол Йозгюр“ в град Люлебургаз. Там те отдадоха почит пред паметта и историята на изселниците – символ на непреклонния дух и пазител на живата връзка между поколенията.

Изказваме благодарност на Вели Йонер и на всички членове на „Бал-Гьоч“ (BAL-GÖÇ) за гостоприемството и за това, че винаги ни посрещат с отворени обятия и като едно голямо семейство! Заедно сме по-силни! - съобщиха от ДПС във фейсбук.

В делегация на ДПС участваха зам.-председателят на ДПС Халил Летифов, народните представители Байрам Байрам, Тансер Бейти и Сейфи Мехмедали, както и областният председател на ДПС Хасково и член на ЦОБ Мехмед Атаман.