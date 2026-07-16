ДПС подаде сигнал до OFAC срещу Иван Демерджиев

Депутатите от ДПС Станислав Анастасов и Калин Стоянов подадоха официален сигнал до OFAC - Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ, срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Като основание те посочват повдигнатото му обвинение за длъжностно престъпление по Наказателния кодекс, което според тях поставя под въпрос неговия интегритет.

Анастасов и Стоянов съобщиха за сигнала в социалните мрежи.

„Днес съвместно с колегата от парламентарната група на ДПС Калин Стоянов подадохме официален сигнал до OFAC - Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ, срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който в момента заема поста, въпреки че е с повдигнато обвинение за извършено длъжностно престъпление по смисъла на Наказателния кодекс“, написаха двамата депутати.

По думите им в документа е представена информация за поредица от действия на Демерджиев, които според тях пораждат основателни съмнения за начина, по който той използва предоставените му властови правомощия.

„В сигнала излагаме информация относно поредица от негови действия, които пораждат основателни съмнения за използване на предоставените му властнически правомощия по начин, несъвместим с принципите на законност, безпристрастност и отчетност при упражняването на публичната власт“, посочват Анастасов и Стоянов.

Двамата депутати твърдят още, че действията на вътрешния министър очертават последователен модел на поведение.

„Считаме, че действията на Демерджиев очертават последователен модел на поведение, характеризиращ се с използване на административни и регулаторни механизми за постигане на лични и политически цели, а не за защита на легитимен обществен интерес“, написаха Станислав Анастасов и Калин Стоянов.