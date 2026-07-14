Делегация на ДПС се срещна с ръководството на АКР в Маниса

Делегация на ДПС проведе среща в град Маниса, Република Турция, с областното ръководства на управляващата Партия на справедливостта и развитието (AKP).

От турска страна в разговорите участваха областният председател на (AK Parti) в Маниса Сюлейман Тургут, председателят на областната организация на AK Parti в Маниса Емре Шенер, председателят на отдела по научноизследователска дейност (AR-GE) и обучение на AK Parti в Маниса Семих Шемсеттин Шахин, председателят на отдела по социални политики на AK Parti в Маниса Мустафа Али Джимбил, членове на Управителния съвет AK Parti в Маниса Адалет Карахан и Ахмет Амман.

По време на разговорите бяха обсъдени теми, свързани с развитието на приятелските и добросъседските отношения между България и Турция. Акцент беше поставен върху необходимостта от открит диалог, сътрудничество и изграждане на устойчиви връзки в полза на хората от двете страни.

Специално внимание бе отделено на ролята на семейните ценности в съвременното общество, възпитанието на младите поколения и значението на образованието, социалната политика и обществената отговорност за съхраняването на стабилни и силни общности.

В състава на делегацията на ДПС участвах заместник-председателят на НС, зам.- председател на ПГ на ДПС и член на ЦОБ на ДПС Айтен Сабри, народните представители Шендоан Халит и Байрам Байрам, кметът на община Исперих Белгин Шукри, кметът на община Лозница Севгин Шукри.

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