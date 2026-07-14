Радев за санкциите: За първи път България открито защити националния си интерес

За първи път България открито защити своя национален интерес. Това заяви министър-председателят Румен Радев от Париж, където по покана на френския президент Еманюел Макрон присъства на традиционния военен парад по случай националния празник на Франция.

Повод за коментара му е решението са смекчаване на 21-ия пакет санкции срещу Русия и изваждането от него на патриарх Кирил и руският бизнесмен Вагит Алекперов, както поиска България.

„За първи път България се заявява открито за своя национален интерес и за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това“, каза премиерът.

По думите му Европейският съюз е силен само когато силни са и неговите държави членки.

„Те могат да бъдат силни само когато отстояват своя интерес, а това поведение се уважава от всички партньори“, каза премиерът.

Защита на националния интерес

По отношение на 21-вия пакет от санкции на ЕС срещу Русия министър-председателят подчерта, че България е настоявала заизваждането на физическо лице, което има отношение към безопасното функциониране на Софийското метро. "Искам да кажа много ясно, че България открито заяви своите резерви по отношение на тези физически лица и своята категорична готовност да не подкрепи целия пакет, ако те не бъдат извадени от списъка. Видяхте, че това се случи. За първи път България открито заявява своя национален интерес. За първи път виждаме, че няма нищо страшно в това една държава да защитава националния си интерес в колективен формат. Европейският съюз е силен тогава, когато държавите членки са силни, а те могат да бъдат силни само когато отстояват своя интерес. Това поведение се уважава от всички останали партньори. България вече защитава своя глас за една по-силна Европа, изградена от по-силни държави членки“, изтъкна Радев.

Според него държавите членки все по-често пречупват санкциите през своя национален интерес. "Когато обсъждаме 21-ви пакет санкции, трябва да си зададем въпроса защо стигаме дотук и какво се случва с предишните 20 пакета? Явно те не постигат целта си. Санкциите трябва да бъдат структурирани така, че преди всичко да не вредят на държавите, които ги налагат“,

Войната в Украйна

На въпрос заинтересована ли е страната ни от създадената преди ден от Украйна и девет европейски държави коалиция за защита срещу руски балистични ракети премиерът беше категоричен, че всички решения, които засягат нашата колективна сигурност, се вземат в друг формат и на друго място. "Предложения и идеи сме виждали много, но решенията се вземат в друг формат. България участва активно във всички тези формати- там, където се вземат решенията. Тези въпроси се решават в рамките на Европейския съюз и НАТО, където България има своята тежест и активно присъствие“, категоричен бе той.

Бюджетният дефицит

На въпрос дали би подкрепил преразглеждане на бюджетния дефицит между първо и второ четене, премиерът отговори, че това не е възможно, тъй като сегашният дефицит е наследен от предишните управления.

„Как да го преразгледаме, като дефицитът е завещан от другите управления. Той е много, много висок. Направили сме всичко възможно, за да го свалим до една приемлива норма“, заяви Радев.

По повод предложението на Европейската комисия да започне процедура за свръхдефицит срещу България премиерът заяви, че подобна процедура вече е прилагана спрямо редица държави членки на Европейския съюз.

„Това е процедура, която е налагана на много държави в ЕС. Не приемам критики, помощ и акъл от партии, които докараха страната до тази катастрофа и докараха страната до свръхдефицит“, каза Радев.

Премиерът обяви, че през следващите няколко месеца ще бъде изготвен проектът на държавния бюджет за 2027 г., който според него ще бъде ключов за финансовата стабилност на страната.

„Този бюджет ще бъде един силен аргумент, за да не се налагат такива санкции на България“, заяви Радев.

Поканата от Макрон

„Преди всичко искам да благодаря на президента Макрон за поканата да отбележим националния празник на Франция - един истински символ на вечния стремеж на човечеството към свобода и демокрация. Участието на българските гвардейци в този парад вече се превръща в традиция. Те имат своето неотменимо място там като знак за изключително добрите отношения между България и Франция в много области, в които нашите страни работят успешно заедно“.Това заяви премиерът Румен Радев от Париж, където ще рисъства на военния парад по покана на президента Еманюел Макрон.

Коалицията на желаещите

„Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в Коалицията на желаещите, но смятам, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние не предоставяме такава помощ, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото продължаване с военни средства, а в силна дипломатическа инициатива, която да сложи възможно най-скоро край на ескалацията“, подчерта Радев.

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