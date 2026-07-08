Радев от Анкара: България се утвърждава като ключов фактор за сигурността в Черноморския регион (ВИДЕО)

ФАТМЕ МУСТАФОВА, специален пратеник на "Стандарт" на срещата на върха на НАТО в Турция

Премиерът Румен Радев заяви в Анкара, където се провежда срещата на върха на НАТО, че европейските съюзници трябва да поемат по-голяма отговорност за колективната отбрана на НАТО на фона на продължаващите конфликти в Украйна и Близкия изток. По думите му настоящата среда за сигурност изисква системни усилия и засилване на европейския принос към отбранителните способности на Алианса.

Той подчерта, че с укрепването на собствения си отбранителен капацитет България се утвърждава като важен фактор за стабилността в стратегическия Черноморски регион. Според него страната трябва да продължи усилията си както за изграждане на модерни отбранителни способности, така и за развитието на българската отбранителна индустрия и научния потенциал.

Радев посочи, че постигането на целта на НАТО за разходи за отбрана в размер на 5% от БВПтрябва да бъде насочено не само към превъоръжаване, но и към инвестиции в нови технологии, иновации и киберсигурност. Той приветства провеждането на Форума на отбранителната индустрия, като отбеляза, че подобни инициативи могат да допринесат за преодоляване на фрагментацията на европейската отбранителна индустрия и за по-тясно сътрудничество между съюзниците.

Подкрепата за Украйна

По темата за подкрепата за Украйна Радев заяви, че България ще продължи да оказва помощ на страната. Според него обаче финансовата подкрепа трябва да бъде съобразена с възможностите на държавния бюджет и да не се отразява на социалните разходи. Той изтъкна, че предишните управляващи са поемали финансови ангажименти, без да осигурят необходимите средства в бюджета.

„Редица български правителства подкрепяха системно и всестранно Украйна с финансова, медицинска, хуманитарна и военна помощ“, каза той.

В същото време министър-председателят отправи критики към предишни управления за състоянието на публичните финанси. „Всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украйна, направиха много малко за развитието на нашата икономика и за осигуряването на средства в бюджета“, заяви Радев.

Той беше категоричен, че подкрепата за Киев не трябва да бъде за сметка на социалните политики в България. „България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на своите възможности, без това да влияе върху социалните разходи. Трябва да отчитаме и големия дефицит, който ни завещаха предишните управления“, подчерта премиерът.

Войната в Украйна

Коментирайки войната в Украйна, министър-председателят предупреди за рисковете от задълбочаване на конфронтацията между Запада и Русия. „Колективният Запад се опитва да постигне конвенционална победа срещу най-голямата ядрена сила в света, без да разполага с достатъчни способности за противодействие на най-новите руски оръжейни системи. Това значително увеличава риска от ескалация и от ответна реакция с ядрен елемент, което е изключително опасно“, заяви той.

Според Радев международната общност трябва възможно най-бързо да насочи усилията си към дипломатическо решение на конфликта. „Необходимо е да бъдат създадени условия за дипломация и мир възможно най-скоро. Трябва да работим за устойчив и справедлив мир, а не за разширяване на конфронтацията“, каза още българският премиер.

Позицията за Гренландия

В коментар относно Гренландия Радев изрази мнение, че въпросът може да бъде решен по рационален начин, като се отчита правото на местното население на самоопределение. Той подчерта, че островът и в момента предоставя възможности за разполагане на военни способности и че не очаква спорът около статута му да ескалира. По думите му Европа остава единна в подкрепата си за Дания.

Според министър-председателя може да бъде намерено прагматично решение, което да отчита както интересите на местното население, така и съществуващите ангажименти в сферата на сигурността. „Гренландия и в момента предоставя възможност за базиране на военна техника и способности на своя територия, така че този процес може да бъде разширен“, посочи Радев.

Той изрази увереност, че спорът около острова няма да доведе до сериозна ескалация. „Не очаквам това да се случи и мисля, че Европа стои единна зад Дания по този въпрос“, заключи министър-председателят.

Единство на съюзниците

Премиерът Румен Радев призова за единство сред съюзниците, но и за по-внимателен подход към глобалните кризи, за да не се стига до допълнителна ескалация на конфликтите. „Смятам, че глобалните предизвикателства пред сигурността ни принуждават да останем единни. Нямаме друг избор, но трябва да бъдем разумни. Необходимо е да направим цялостна и задълбочена оценка на заплахите за сигурността и да отчитаме всички обстоятелства“, заяви той.

По думите му единството в НАТО и сред западните партньори трябва да бъде съпътствано от политика, насочена към деескалация на конфликтите. „Трябва да останем единни, но и да водим политика, която не води до ескалация - нито в Украйна, нито в Близкия изток, нито в други кризисни точки по света“, подчерта Радев.

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