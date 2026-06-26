Тръмп смени чипа за Украйна

Светът осъмна в нова геополитическа реалност, след като Тръмп официално смени чипа в стратегията си за Украйна. След като месеци наред слагаше червени линии, президентът на САЩ засипа с неочаквани похвали Володимир Зеленски и то на среща с шефа на НАТО Марк Рюте.

Докато украински ракети разтърсваха Крим, а Путин покани чрез говорителя си преговорния екип на Вашингтон в Москва, в полския град Гданск се разпределяха картите за бъдещето на Киев. В този мащабен пъзел, България направи своя прагматичен ход чрез премиера Румен Радев, показвайки, че излиза от ролята на страничен наблюдател.

Очакваната подкрепа за Киев

Овалният кабинет вече не е само кошмарен символ за Украйна, където президентът Зеленски усети унижението. Тези дни Киев получи достоен реванш на срещата на Тръмп с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, когато държавният глава изсипа куп похвали към Зеленски.

Той не отговори директно дали Украйна побеждава във войната, но се изказа изключително ласкаво за украинския лидер. „Той се справя доста добре“, „удържа позициите си“, „трябва да признаете, че е смел, разполага със "страхотно оборудване, страхотни хора и бойци“, заяви на пресконференция Тръмп и с тази промяна в реториката за Киев даде началото на поредица от коментари какви са причините за нея.

Европейски анализатори светкавично обявиха, че Тръмп е останал дълбоко впечатлен от серията успешни украински удари с далечен обсег дълбоко в руска територия и атаките срещу рафинерии около Москва непосредствено преди и по време на скорошната среща на Г-7. Те твърдят, че още по време на големия форум във Франция Тръмп е изразил лично пред Зеленски възхищението си от тези тактически ходове и дори го е посъветвал да действа още по-смело спрямо Русия. Според същите анализатори Марк Рюте е използвал визитата си в Белия дом, за да убеди Тръмп в засилващия се принос на европейските съюзници, които вече увеличават бюджетите си за отбрана и е успял да смекчи трансатлантическото напрежение 10 дни преди срещата на върха на НАТО в Анкара.

Раздразнението на Москва

Независимо, че новата позиция на Тръмп бе изтълкувана като важен дипломатически успех за Киев след бурните и колебливи отношения между САЩ и Украйна, американски политолози направиха и много директна връзка между острите реплики от Москва и промененото поведение на Доналд Тръмп. Те смятат, че публичният разрив между Вашингтон иМосква относно т.нар. дух от Анкъридж, е ключов фактор за сегашното втвърдяване на американската позиция в полза на Киев.

Факт е, че след срещата през август между Тръмп и Путин, Кремъл дълго време хранеше големи надежди, че американският президент ще влезе в ролята на посредник, който ще прекрати войната при условия, изключително изгодни за Русия. Вместо да притисне Украйна за териториални отстъпки обаче Тръмп смени реториката още преди месеци, а после пренасочи фокуса си към войната в Близкия Изток.

Раздразнението на Москва доби официален характер след като един от най-приближените на Путин - Юрий Ушаков, преди дни обяви, че само едната страна спазва договореностите, докато САЩ не са изпълнили своята част. Той добави, че Москва вече спира да чака американците и ще търси единствено военна победа на фронта.

На следващия ден, външният министър Сергей Лавров отиде по-далеч, обвинявайки Вашингтон, че срещата в Анкъридж е била просто „американски трик за печелене на време“, за да може Киев да се превъоръжи. Той поиска спешна яснота дали САЩ официално са направили завой в политиката с Москва.

Ултиматуми не вървят при Тръмп

Тръмп реши да отговори по време на срещата си с Рюте. Хвалейки смелостта на Зеленски, той прати ясен политически сигнал към Кремъл - САЩ няма да бъдат изнудвани с Анкъридж. А ако Москва избере пътя на пълната военна победа, Вашингтон ще застане плътно зад Зеленски и неговите страхотни бойци.

Доказано е, че ултиматуми към Тръмп са опасно нещо. Могат само да увеличат амбициите му. Особено когато става дума за Украйна, където целите му са многопосочни. Образът на силния лидер Зеленски дава възможност на Киев да седне на масата за преговори не като капитулираща страна, а от позицията на равен. Нещо повече - Тръмп вече изпраща сигнал към Москва, че Киев няма да рухне лесно и е време Кремъл най-после да приеме прекратяване на огъня.

Разбира се, размаханият пръст към Москва след ултиматума, носи на Тръмп и други дивиденти. Намаляването на политическото напрежение към Украйна ще тушира критиките на ястребите в САЩ, показвайки, че цени украинската съпротива. Също така по-лесно ще убеди Конгреса за поисканите ресурси към Техеран. Това е и ясен намек към европейските му партньори, че не подкрепят достатъчно САЩ срещу Иран, докато той продължава да признава куража на Украйна.

Възстановяването на Украйна

Тръмп винаги гледа политиката през призмата на икономиката, затова и моментът за похвали неслучайно съвпадна с полския форум, който започна в четвъртък в Гданск. Конференцията за възстановяване на Украйна (URC 2026) събра близо 100 държави, включително десетки правителствени лидери, сред които и българския премиер Румен Радев. И тъй като събитието дефинира бъдещето на Украйна, Тръмп не пропусна да наложи своите условия в този процес.

Независимо, че Зеленски го нямаше в Полша заради чутовния му скандал с върнатия президентски орден, точно в момента, в който световните лидери и едрият бизнес в Полша договаряха над 1.5 милиарда евро за инфраструктура и енергетика в Украйна, Тръмп даде с изказването си за Зеленски зелена светлина на западните инвеститори. Декларира, че Украйна ще остане стабилна държава, в която си струва да се инвестира. Но и намекна, че както украинците са си свършили работата на фронта, сега е ред на европейските съюзници да платят за възстановяването й.

Посланието на Тръмп, всъщност, идеално се препокри с дневния ред в Гданск. Полша и ЕС поеха основната роля в URC 2026, което съвпада с доктрината на Тръмп САЩ да намалят директните си финансови инжекции. Другите резултати от срещата също вече са налице. Подписаха се споразумения за спешно възстановяване на украинската енергийна мрежа още преди следващата зима и то с масирана подкрепа от енергийни гиганти като Orlen и PGE.

Държавни и частни компании представиха куп логистични проекти за свързване на украинските транспортни коридори директно с европейските пристанища, включително и с домакина Гданск. Огромното бизнес изложение, съпътстващо форума, показа възможностите за привличане на капитал за малкия и среден бизнес в Украйна, който да задържи икономиката жива по време на преходния период към мир. А силното присъствие по време на Бизнес съвета САЩ-Украйна, даде поредно доказателство, че американският бизнес иска дял в бъдещите проекти.

Мълчанието на Путин

Докато икономическото бъдеще на Украйна се чертаеше в Полша, в Русия Путин се опитваше да неутрализира украинските успехи с надъхване на младите, дипломирали се във военните университети. Независимо, че отдели голямо внимание на критики срещу европейските лидери, не спомена и дума за Тръмп.

Малко по-късно мълчанието му бе прекъснато от официално изявление на говорителя Песков, който обяви, че Москва очаква преговорния екип на Тръмп, прескачайки за пореден път ЕС и Киев. Изненадващо бе само изказването, в което обяви че „американските преговарящи са ангажирани със сключването на меморандума между САЩ и Иран в Швейцария и разговорите за Украйна ще се възобновят с пълна сила веднага след това“.

Руски анализатори светкавично подсказаха, че става дума за желание на Москва в близко бъдеще двете кризи да се търгуват в пакет - отстъпки за Украйна в замяна на съдействие или неутралитет в Близкия Изток. Дали обаче това е в новия чип на Тръмп, изобщо не е ясно. И тъй като той изповядва доктрината за мир чрез сила, докато Русия не променя позицията, а САЩ въоръжават Киев, много вероятно е следващите седмици да сме свидетели на още по-голяма ескалация на фронта. Украйна ще засили ударите си в руския тил, вярвайки, че има мълчаливото одобрение на Тръмп да принуди Русия към смислени преговори. А Русия, от своя страна, ще засили атаките в Украйна, вярвайки, че ще влезе в преговорите от позицията на окупирала повече територии.

В зависимост от новите баланси, след подписването на споразумението за Близкия изток, Тръмп ще реши какви инструкции да даде на Уиткоф и Кушнер преди поредната им визита в Москва, както и коя е най-подходящата локация и при какъв дневен ред да седнат преговарящите на САЩ, Русия и Украйна.

България в новата карта

Българският премиер Румен Радев се вписва перфектно в новия дневен ред на глобалната дипломация, чийто двигател е именно Тръмп. Изказването му на Конференцията в Гданск показа завой от безусловната му военна реторика към прагматично икономическо позициониране на България. Радев подчерта, че войната на изтощение трябва да приключи чрез дипломация, което съвпада с натиска на Тръмп за спешно спиране на огъня. Нещо повече - подобно на новите сигнали от Вашингтон, Радев вече не говори за „пълна военна победа“, а за „устойчиво мирно решение“ със средствата на дипломацията.

Въпреки всички опити на опозицията в България да го превърнат в проблем за ЕС, в Гданск Радев ги опроверга като официално декларира, че България подкрепя присъединяването на Украйна към ЕС. Очерта и стратегическите области, в които страната ни иска да бъде ключов фактор при възстановяването на Украйна. Потвърди, че България се позиционира като транзитен хъб за алтернативен газ и енергия, също така настоя за сигурни логистични и транспортни коридори през Черно море, което е критично за българската икономика и пристанища.

Застанал пред европейските лидери и бизнес, Радев изобщо не изглеждаше като изолиран в своята умерена позиция. Призивите му за преговори изглеждат като част от вече доминиращ международен консенсус, воден от САЩ. А акцентът му върху икономическото възстановяване дава надежда, че страната ни ще се превърне в активен участник в динамичните процеси, които новата геополитика поставя пред целия регион.

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