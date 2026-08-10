Един от най-издирваните престъпници кацна в Дъблин: Даниел Кинахан вече е зад решетките

Един от най-издирваните предполагаеми босове на организираната престъпност Даниел Кинахан вече е в Ирландия. Той беше екстрадиран от Обединените арабски емирства и пристигна в Дъблин с ирландски правителствен самолет при изключителни мерки за сигурност.

Самолетът кацна на военното летище „Кейсмънт“, западно от ирландската столица. Районът беше поставен под засилена охрана, а във въздуха беше забелязан и хеликоптер.

Оттам Кинахан беше транспортиран до Наказателния съд в Дъблин, където заради извънредните обстоятелства беше проведено неделно вечерно заседание. Съдът го остави в ареста.

Обвинение за ръководене на престъпна организация

На Кинахан е повдигнато обвинение за ръководене на дейността на престъпна организация в периода от 18 октомври 2015 г. до 6 април 2017 г. Той е заявил пред съда, че разбира естеството на обвинението.

Властите го отвели в затвор с максимална степен на сигурност, където ще остане по време на съдебното производство.

Кинахан беше арестуван в Дубай през април 2026 г. въз основа на ирландска заповед за арест, свързана с предполагаемата му роля в транснационална организирана престъпност. Ирландската полиция потвърди тогава, че арестът е резултат от сложна международна операция.

Името му е свързано с един от най-известните криминални кланове

Кинахан е сочен от властите като предполагаем лидер на Kinahan Organised Crime Group, групировка, свързвана с трафик на наркотици и пране на пари.

Той живя години наред в Дубай, след като през 2016 г. беше мишена на въоръжено нападение в хотел „Риджънси“ в Дъблин. Именно след този период той се превърна в една от най-известните фигури в международния криминален свят.

Името му е познато и в бокса. Кинахан беше активен като промоутър и посредник при организирането на професионални боксови срещи, включително чрез контакти с известни състезатели.

Американските власти са наложили санкции срещу него заради предполагаеми връзки с международна престъпна дейност и са обявили награда от 5 млн. долара за информация, водеща до неговия арест или осъждане.

Кинахан отрича да е ръководител на престъпния картел, а защитата му поддържа позицията, че той е невинен.

Екстрадицията му е вторият случай, при който високопоставен член на групировката е върнат от Дубай в Ирландия. През 2025 г. беше екстрадиран Шон Макгавърн, който по-късно получи 24-годишна присъда, след като се призна за виновен.

Ирландският министър на правосъдието Джим О'Калахан определи връщането на Кинахан като важен момент в международното съдебно сътрудничество с ОАЕ.