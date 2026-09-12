Един от най-издирваните престъпници кацна в Дъблин: Даниел Кинахан вече е зад решетките
Властите го отвели в затвор с максимална степен на сигурност
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Властите го отвели в затвор с максимална степен на сигурност
Шерифи арестуваха скандалните инфлуенсъри по искане на Великобритания за екстрадиция
Той беше задържан в Белград в началото на юни след близо две години издирване
Защитата му настоява за незабавна екстрадиция и включване в наказателното производство у нас
Говори прокурор Десислава Петрова
Случаят е безпрецедентен, досега такъв казус с неизпълнение на договор не е имало
Ирина Дилкинска е работила като ръководител на правния отдел на OneCoin
Президентът ще се срещне с престолонаследника шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян
Той е задържан за 20 дни
Украйна решава
Българинът се оказа издирван от три държави за излежаване на вече влезли в сила присъди
Кери Мълиган ще играе във филм, посветен на него
Топ съд във Великобритания започва второто изслушване по делото
Банкерът – беглец разпитан в Белград по новото искане на прокуратурата за неговото екстрадиране
Съобщи, че разглежда допълнителната молба на българската прокуратура за екстрадирането на обвиняемия банкер беглец
Разпратени са писма до европейски и сръбски институции с оплакване за бездействието по случая на Цветан Василев
Следващото заседание е насрочено за 3 февруари
Днес по обяд испанските съдебни власти са предали на българските си колеги Арабаджиева
Обвинението ще настоява за постоянен арест на хотелиера
В София той ще бъде задържан за 72 ч от прокурор