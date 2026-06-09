Адвокатът на Мавродиев хвърли бомбата! Ето къде отивал беглецът

Стоян Мавродиев имал билет за полет Белград-София в момента на задържането си в Сърбия. Бомбата хвърли в ефира на бТВ бившият вътрешен министър Емануил Йорданов, който е адвокат на беглеца.

По думите му, ако не бил арестуван, бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие щял да бъде в България още в събота. Йорданов твърди, че двамата са били на едно мнение - Мавродиев трябва да се върне и да участва активно в наказателното производство. Защитата вече подготвя документи за незабавната му екстрадиция.

„Двамата бяхме на едно мнение, че трябва да се върне и да се включи активно в наличното наказателно производство. Когато го няма, са възможни всякакви спекулации по негов адрес, на които той не може да отговори“, заяви Йорданов.

Според адвоката процедурата по екстрадиране трябва да бъде спазена, но няма причина тя да се проточва. Юристът, който работи по делото в Сърбия, вече е подготвил документи с искане Мавродиев да бъде върнат незабавно в България.

„Няма да има пречки той да се върне в България, без да се проведат онези протяжни производства, които се водят в Сърбия“, каза още Йорданов.

Той изрази надежда Мавродиев да бъде у нас до месец, но уточни, че срокът зависи изцяло от действията на сръбските власти.

Стоян Мавродиев беше задържан в Сърбия в началото на юни след близо две години в неизвестност. Той е бивш изпълнителен директор на държавната Българска банка за развитие и се разследва за отпуснат кредит от 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка.

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