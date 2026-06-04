Стартира делото за фаталната АТВ катастрофа в Слънчев бряг

Днес започва делото за жестоката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, при която загина млада жена, а няколко души бяха ранени, сред тях и деца. Обвиняем е Никола Бургазлиев, който е управлявал атракционното превозно средство.

Инцидентът стана през август миналата година в близост до хотел в курорта. Случаят предизвика силен обществен отзвук и протести с настояване за справедливо наказание.

По данни на обвинението Бургазлиев е блъснал с АТВ петима души. 35-годишната Христина загина, а малкият й син пострада тежко. Ранени бяха още две деца, както и служител на близкия хотел.

Прокуратурата твърди, че деянието е извършено при евентуален умисъл и след употреба на марихуана. Именно тази квалификация превърна делото в един от най-чувствителните съдебни случаи, свързани с пътната безопасност и контрола върху атракционните превозни средства в курортите.

Очаква се съдебният процес да проследи обстоятелствата около инцидента, поведението на обвиняемия и доказателствата, събрани от разследването. За близките на загиналата и за пострадалите делото започва месеци след трагедията, която постави отново въпроса за отговорността при управление на подобни превозни средства в оживени туристически зони.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com