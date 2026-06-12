Напрежението в затворите влиза в дневния ред на правосъдния министър

Правосъдният министър Николай Найденов проведе първата си среща със синдикалните организации в системата на затворите, съдебната охрана и защитата на застрашени лица. Разговорът се състоя днес в Министерството на правосъдието и постави на масата част от най-натрупаните проблеми в сектора.

Сред тях са финансирането до края на годината, медицинското обслужване, обучението на служителите и защитата им при дела, водени срещу тях от лишени от свобода и задържани. Найденов очерта като водещи принципи разбирателството, институционалния диалог, редовните срещи и търсенето на решения, които могат да бъдат приети и от ведомството, и от синдикатите.

В работния формат участваха Синдикатът на служителите в затворите в България, Съюзът на синдикалните организации в Министерството на правосъдието, Синдикат "Охрана", Синдикатът на пенитенциарните служители, Синдикатът на служителите в МП, Синдикатът на служителите в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", Синдикалната организация на служителите в Бюрото за защита на застрашени лица и Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации-КНСБ.

Един от основните въпроси бе възстановяването на работата на Съвета за социално партньорство и определянето на нов негов състав. Обсъдени са и правилата, по които този формат трябва да действа, за да не остане само формална структура, а да се превърне в постоянен канал за реакция при напрежение в системата.

Синдикатите поставиха и темата за финансовото обезпечаване на дирекциите до края на годината. От страна на министерството е заявена подкрепа за служителите в рамките на възможното, но разговорът е преминал на фона на общото финансово състояние на страната и очертаваща се бюджетна рестрикция.

Особен акцент е бил поставен върху делата от частен характер срещу служители от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и Главна дирекция "Охрана". Според поставеното на срещата тези производства обичайно се водят от лишени от свобода и задържани лица, като крайният резултат често е в полза на служителите, но самият процес ангажира време, ресурс и средства за защита.

Темата е чувствителна за системата, защото засяга не само правната сигурност на служителите, но и мотивацията им да изпълняват задълженията си в среда със сериозен риск от конфликти. Подобни производства могат да се превърнат в допълнителен натиск върху хора, които и без това работят в режим на високо напрежение и постоянен контакт със задържани и лишени от свобода.

На срещата са били обсъдени още медицинското обслужване на служителите и възможностите за по-добро обучение. Това са теми, които синдикатите в сектора поставят от години, тъй като условията на труд в затворите и съдебната охрана изискват постоянна подготовка, ясни правила за реакция и надеждна институционална подкрепа.

От ръководството на министерството е поет ангажимент за последващи действия по повдигнатите въпроси. Очакването е диалогът да не остане еднократен, а да продължи през регулярни срещи, на които да се следи какво реално се изпълнява и какво остава блокирано заради липса на средства или административни решения.

В разговора участваха още ресорният заместник-министър Станимир Станев и професионалните ръководства на специализираните дирекции. Сред тях бяха главен комисар Ивайло Йорданов, главен директор на ГДИН, главен комисар Александър Арабаджийски, главен директор на Главна дирекция "Охрана", и главен комисар Росен Тодоров, ръководител на Бюрото за защита на застрашени лица.

Николай Найденов пое Министерството на правосъдието през май, а срещата със синдикатите идва в първите седмици от мандата му начело на ведомството. Това поставя разговора в по-широк контекст - новото ръководство ще трябва едновременно да се занимава със съдебната реформа, с административните промени и с вътрешното напрежение в структури, които осигуряват ежедневното функциониране на наказателната и охранителната система.

Първата среща със синдикатите е сигнал, че министерството се опитва да отвори канал за натрупаните проблеми, преди те да се превърнат в по-остър конфликт. Реалният тест обаче няма да бъде самият разговор, а дали обещаният Съвет за социално партньорство ще заработи с конкретни решения, срокове и отговорност. При бюджетни ограничения всяко забавяне може да засили напрежението в сектор, в който служителите очакват не само признание, но и практическа защита.

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