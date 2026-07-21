Правосъдният министър атакува избора на съдебен шеф

Министърът на правосъдието Николай Найденов обжалва пред Върховния административен съд избора на Янко Ангелов за изпълняващ функциите председател на Административен съд-Пловдив. Ангелов беше назначен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 7 юли. Според правосъдния министър точката е била внесена извънредно без доказана необходимост и неотложност, а при процедурата са липсвали предварително уведомяване и мотиви за кандидатурата.

От Министерството на правосъдието съобщиха, че с включването на точката като извънредна е било избегнато задължението за предварително уведомяване на участниците в заседанието на Съдийската колегия, както и на самия министър.

Найденов посочва още, че не са представени мотиви, с които да бъде обоснован изборът на съдия Янко Ангелов за временно ръководещ съда.

Правосъдният министър разширява действията си и към Прокурорската колегия на ВСС. Той е изпратил писмо, в което изразява сериозно безпокойство от превръщането в трайна практика на внасянето на извънредни точки в дневния ред, без предварително предоставени материали.

Според Министерството на правосъдието тази практика затруднява подготовката на участниците в заседанията и поставя под съмнение прозрачността при вземането на важни кадрови и организационни решения.

За да бъде прекратена, Найденов обмисля да сезира Комисията по професионална етика за евентуални нарушения на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи.

Министърът предупреди още, че ще използва правото си да обжалва пред Върховния административен съд всяко решение на Прокурорската колегия, при което установи нарушение.

Той възнамерява и да внася предложения за дисциплинарни производства, когато има данни, че членове на Комисията по атестирането и конкурсите не са изпълнили служебните си задължения.

Спорът се развива на фона на решението на Народното събрание от 25 юни, според което Висш съдебен съвет с мандат, изтекъл преди повече от година, няма право да приема решения с траен кадрови или организационен ефект.

Ограничението обхваща и актове, които пряко засягат организацията и функционирането на съдебната система или нейната независимост.

Сега действащият състав на ВСС е конституиран на 3 октомври 2017 г., а петгодишният му мандат е изтекъл на 3 октомври 2022 г. Въпреки това нов състав все още не е избран и съветът продължава да изпълнява функциите си.