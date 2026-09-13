Правосъдният министър атакува избора на съдебен шеф
Николай Найденов обжалва пред ВАС назначението на Янко Ангелов за и. ф. председател на Административен съд-Пловдив
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Николай Найденов обжалва пред ВАС назначението на Янко Ангелов за и. ф. председател на Административен съд-Пловдив
Иска премахване на ключов пост
Главният прокурор Сотир Цацаров отхвърли твърденията, че премиерът Бойко Борисов съобразява с него действия в съдебната реформа. Прокурор номер 1 опре...