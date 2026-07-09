Найденов притисна Прокурорската колегия. Срокът за Русинова изтича!

Правосъдният министър Николай Найденов остро предупреди Прокурорската колегия на ВСС, че трябва да се произнесе по искането за временно отстраняване на Емилия Русинова. Той припомни, че само преди два месеца Борислав Сарафов е бил изпълняващ функциите главен прокурор, а Русинова - изпълняващ функциите административен ръководител на Софийската градска прокуратура.

„В момента единият е обикновен следовател, а другият е под угрозата да бъде отстранен“, припомни Найденов в интервю за Нова телевизия. Според него, ако колегията не разгледа случая, това ще означава, че не изпълнява закона.

Срокът изтича, решението се бави

Производството по временното отстраняване предвижда произнасяне в 7-дневен срок, който изтича днес. От думите на министъра стана ясно, че срокът очевидно няма да бъде спазен.

„Надявам се, че в рамките на следващата седмица Прокурорската колегия ще разгледа отново този случай. В противен случай ще означава, че тя не изпълнява закона“, заяви Найденов.

Той допълни, че разполага с правни средства за противодействие, ако решение не бъде взето. По-рано министърът поиска от Прокурорската колегия на ВСС Русинова да бъде отстранена не само като ръководител на СГП, но и като прокурор, след образувано дисциплинарно производство срещу нея.

Удар срещу „вечните началници“

Министерството на правосъдието вече работи по законопроект за изменение на Закона за съдебната власт. Найденов обясни, че една от основните цели е да се прекрати моделът на дългогодишни административни ръководители, които остават начело на ключови структури прекалено дълго.

„Част от закона за съдебната власт, който ще бъде изменен, е да забраним така наречените вечни началници. Защото считаме, че първото изкривяване започва там“, каза министърът.

Целта е през есента да бъде избран нов Висш съдебен съвет по нови правила. Предвиждат се засилени проверки на интегритета на кандидатите, за да не се стига до ситуации, при които хора в системата трябва да бъдат отстранявани по средата на кариерата си заради съмнения около качествата или начина, по който са влезли в съдебната власт.

Проверка на СРС и зависимостите

Найденов коментира и твърденията за магистрати, държани в зависимост чрез нерегламентирани специални разузнавателни средства. Според него големият проблем е, когато такива средства се използват, но след това не се стига до досъдебни производства и обвинителни актове.

Министърът заяви, че се подготвят законодателни промени, за да стане процесът по-независим. Идеята е разрешенията да не зависят само от един съдия, а да има случаен подбор сред определен кръг съдии със съответната специализация.

Найденов потвърди, че ще има проверка на всички дадени разрешения и на начина, по който е процедирано със събраните доказателства. Това е една от най-чувствителните теми, защото засяга въпроса дали в съдебната система са създавани скрити зависимости чрез информация, която никога не стига до съд.

Планът минимум

По думите на министъра планът минимум за следващите месеци е новият състав на ВСС да започне интензивна работа по обективна оценка на досегашните избори и назначения.

„Искаме да подобрим начина, по който се влиза в тази съдебна система, така че хората, които са на входа, да не се оказва, че трябва по средата да излизат заради липса на определени качества или начина, по който са влезли“, заяви Найденов.

Посланието на правосъдния министър е ясно - кадровият модел в съдебната власт трябва да бъде пренареден, а отговорността вече да не се отлага с процедурни ходове. Казусите със Сарафов и Русинова се превръщат в тест дали системата може да се чисти отвътре, или отново ще защити собствените си началници. Ако Прокурорската колегия не се произнесе, сблъсъкът между Министерството на правосъдието и кадровия орган на прокуратурата ще влезе в още по-остра фаза.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com