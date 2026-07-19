Всичко по темата Съдебна власт

Найденов притисна Прокурорската колегия. Срокът за Русинова изтича!
Правосъдният министър предупреди, че ако казусът не бъде разгледан, това ще означава неизпълнение на...
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Правосъдният министър предупреди, че ако казусът не бъде разгледан, това ще означава неизпълнение на...
Дългият мандат на съвета е довел до изкривявания, спорни назначения и лошо качество на работа
Прокопиев активира прокситата си в съдебната власт, за да натискат за удобни промени в процедурата з...
Правосъдният министър предупреди, че сегашната уредба създава проблеми за независимостта, санкциите...
Правният министър обяви съгласие по текстове, които да отключат избора на нов Висш съдебен съвет и И...
Магистрати, изпълнявали повече от шест месеца функциите на главен прокурор или председател на върхов...
Прокурорската колегия на ВСС избра говорителя на НСлС на овакантения пост