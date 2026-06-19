Властта иска по-ясни правила за дисциплинарната отговорност на магистратите

Необходимо е прецизиране на законовата уредба за дисциплинарната отговорност на магистратите и въвеждане на по-ясни правила за нейното прилагане. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов на конференция, посветена на дисциплинарната отговорност на съдиите и необходимите промени в Закона за съдебната власт.

По думите му практиката през последните години е показала редица проблеми - от недостатъчна доказателствена обезпеченост на преписки до различия в тълкуването на правомощията на органи с изтекъл мандат. Министерството на правосъдието ще създаде работна група за подготовка на нов проект за изменение и допълнение на закона.

Проблеми в практиката

Конференцията „Обсъждане на въпроси, свързани с дисциплинарната отговорност на съдии и необходимост от изменения и допълнения на Глава шестнадесета, Раздел I от Закона за съдебната власт“ беше организирана от Висшия съдебен съвет. В нея участваха председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, членове на ВСС, съдии, административни ръководители, представители на професионалните организации на магистратите и неправителствени организации.

Найденов подчерта, че в Министерството на правосъдието все по-често постъпват преписки от проверки на магистрати, при които твърдените нарушения не са достатъчно доказателствено обезпечени. Според него причините са свързани както с институционални затруднения, така и със въпроси, възникнали след практиката на Съда на Европейския съюз относно правомощията на органи с изтекъл мандат да извършват проверки, които могат да доведат до дисциплинарна отговорност.

Министърът посочи и проблеми, установени в практиката на Върховния административен съд. Сред тях са различията в тълкуването на правомощията на органи с изтекъл мандат, затрудненията при прилагането на дисциплинарния състав „уронване престижа на съдебната власт“, необходимостта от по-ясни критерии за съразмерност на наказанията и въпросите около сроковете за реализиране на дисциплинарната отговорност.

Какви промени се подготвят

Според Найденов бъдещите законодателни промени трябва да бъдат насочени към по-ясни критерии за дисциплинарните нарушения, гарантиране на пропорционалност между нарушенията и санкциите, усъвършенстване на правилата за сроковете и по-ефективно взаимодействие между институциите, които участват в дисциплинарните производства.

Той информира, че при обсъждането на промените в Закона за съдебната власт в парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси вече е приет текст, който задължава компетентните органи да оказват съдействие на министъра на правосъдието при упражняване на правомощието му да предлага образуване на дисциплинарни производства.

По думите му това е важна, но недостатъчна стъпка към цялостното решаване на проблема. Найденов съобщи, че Министерството на правосъдието ще създаде работна група за подготовка на нов проект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Той увери участниците, че всички становища и предложения от конференцията ще бъдат анализирани и обсъдени при бъдещите законодателни промени.

Независимостта не бива да се превръща в формалност

Членът на Висшия съдебен съвет Атанаска Дишева подчерта, че целта на конференцията е да бъдат формулирани конкретни идеи за законодателни промени. Тя акцентира върху европейските стандарти, според които дисциплинарната отговорност е гаранция за качествено правораздаване, но трябва да се прилага при съхраняване на независимостта на съдиите.

Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова също посочи, че дисциплинарната отговорност е важен инструмент за поддържане на качеството на правосъдието. Същевременно тя предупреди, че дисциплинарното производство не бива да се превръща в средство за натиск върху магистратите.

Захарова подчерта, че при реализиране на дисциплинарна отговорност винаги трябва да се държи сметка за личната вина и съразмерността на санкцията. Така дебатът очерта основния баланс, който законодателят трябва да намери - достатъчно ефективна отговорност при нарушения, но без риск дисциплинарните процедури да бъдат използвани като инструмент за влияние върху магистратите.

Доверие чрез ясни правила

Темата за дисциплинарната отговорност е пряко свързана с доверието в съдебната власт. Когато правилата са неясни, санкциите изглеждат спорни, а процедурите - непредвидими, това създава съмнения както сред магистратите, така и в обществото.

Затова бъдещите промени ще трябва да дадат по-ясна рамка - какво представлява дисциплинарно нарушение, кога се ангажира отговорност, как се събират доказателства, как се преценява съразмерността и как се гарантира, че дисциплинарният процес няма да застрашава независимостта на съда.

Позициите на Найденов, Захарова и Дишева очертават обща посока: дисциплинарната уредба трябва да бъде едновременно по-работеща и по-защитена от произвол. Само така тя може да служи на две цели едновременно - по-качествено правосъдие и по-високо обществено доверие в съдебната власт.

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