Примката се затяга! Връщат Стоян Мавродиев у нас
Документите с искане за екстрадиция са предадени, съобщи правосъдният министър
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Документите с искане за екстрадиция са предадени, съобщи правосъдният министър
На национална конференция бяха обсъдени възнагражденията, независимостта на професията и бъдещите нормативни промени
Срещата в Люксембург беше по инициатива на българската страна
Правосъдният министър Николай Найденов увери комисар Майкъл Макграт, че кабинетът не гони формално изпълнение, а трайно укрепване на институциите
Срещата в Люксембург идва след скандала с отстранената европрокурорка и на фона на текущия конкурс
Възможно е да го сложат на строг режим
Остава необяснимо как инвеститор е вложил толкова средства в строителство без необходимите документи
Николай Найденов заяви, че ако данните се потвърдят, случаят може да доведе най-малко до дисциплинарно производство
Николай Найденов настоява за дисциплинарно освобождаване от системата и очаква съдът да се произнесе по жалбата му
Правосъдният министър Николай Найденов подчерта, че страната трябва навреме да излъчи най-подготвените кандидати
Надявам се прокуратурата да протестира присъдата на Пепи Еврото, каза Николай Найденов
Законопроект предвижда независима петчленна комисия, публичен избор на членовете и съдебен контрол върху решенията
По думите му сигнали за тези нередности са постъпвали в Министерството още през 2024 и 2025 година
Има много компетентни и способни юристи извън "Правосъдие за всеки", заяви премиерът
Министърът очерта дълъг процес по проучване и възстановяване, предупреждава за системни проблеми
Техниката влиза на терен до две седмици
Фирмите предупредиха за риск за безплатната помощ на пътя, а Николай Найденов отвърна с обвинения за натиск и частни интереси
Найденов спря процедурата за мантинели, проверката стигна до вътрешния министър
Той притежава богат опит в сферата на транспорта
Кой е новият изпълнителен директор