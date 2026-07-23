Проблемът с градския прокурор на София стигна до нов съдебен сблъсък

Правосъдният министър Николай Найденов най-вероятно ще обжалва отказа на Прокурорската колегия да отстрани временно от длъжност софийския градски прокурор Емилия Русинова. Той заяви, че не е изненадан от решението, но е очаквал съдебните кадровици да проявят „известен разум“.

Според министъра зад запазването на Русинова на поста може да стои значението на Софийската градска прокуратура за едни от най-чувствителните дела в държавата. Найденов отправи и остро обвинение, че „статуквото продължава да действа по добре познатия начин“.

Жалбата изглежда почти сигурна

Преди началото на заседанието на Висшия съдебен съвет Найденов уточни, че окончателното решение ще бъде взето, след като се запознае с мотивите на Прокурорската колегия.

Министърът обаче даде ясен знак, че отказът най-вероятно ще бъде атакуван пред Върховния административен съд. „Не съм изненадан, но очаквах все пак членовете на Прокурорската колегия да проявят известен разум“, коментира той. „Явно статуквото продължава да действа по добре познатия начин“, добави Найденов.

Битка за най-чувствителните разследвания

На въпрос защо според него се прави всичко възможно Емилия Русинова да остане на поста си, министърът заяви, че не желае да спекулира. Той обаче се съгласи, че една от възможните причини е ключовата роля на Софийската градска прокуратура.

Именно там се разглеждат някои от най-общественозначимите и политически чувствителни разследвания в страната.

По думите на Найденов прокуратурата „се е превърнала в своеобразен съд за чувствителни разследвания“.

„Хемус“ отново изплува

Като конкретен пример министърът посочи разследването за източените милиони при строителството на автомагистрала „Хемус“. Делото се води от години именно от Софийската градска прокуратура, но развитието му продължава да бъде обект на сериозен обществен интерес.

Найденов препоръча на журналистите да проследят кариерната съдба на магистратите, работили по случая. С този коментар той насочи вниманието към възможна връзка между важни разследвания и последващото професионално развитие на прокурори и следователи.

Дисциплинарната процедура заради Еврото

Срещу Емилия Русинова се води дисциплинарна процедура заради данни за нейни съвместни пътувания преди години със сочения за ключов съдебен лобист Петьо Петров - Еврото.

Найденов очаква процедурата да приключи в разумен срок, а съдебната система да даде ясен отговор на въпросите около контактите между висши магистрати и фигури със силно неформално влияние.

Министърът изрази увереност, че при евентуална жалба Върховният административен съд ще отмени отказа за временното отстраняване на Русинова. Така спорът за нейния пост се очертава като поредния голям тест дали съдебната система може да се освободи от подозренията за зависимости и защита на статуквото.