Прокуратурата на България отличи агенти на ФБР и Сикрет сървис

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова награди служители на ФБР, Сикрет сървис, Департамента по правосъдие и посолството на САЩ в София. Отличията са за оказаната експертна помощ по сложни досъдебни производства и за приноса им към подготовката на български прокурори и следователи. Съвместната работа е била насочена към дела за тежка, организирана и трансгранична престъпност. От държавното обвинение определиха наградите като признание за устойчивото партньорство между българските и американските институции.

Американските експерти са съдействали при разследвания с висока фактическа и правна сложност, при които обменът на информация, специализираните знания и международната координация са имали ключово значение. Част от сътрудничеството е включвало и обучения, насочени към усъвършенстване на методите за работа по престъпления, които преминават границите на една държава.

Подобни дела често изискват бърз обмен на доказателства, проследяване на финансови потоци и координация между различни правоохранителни системи. Именно затова контактите между прокуратурата, американските агенции и дипломатическата мисия на САЩ се разглеждат като важен инструмент за по-ефективно наказателно преследване.

Отличията подчертават и ролята на съвместните обучения за повишаване на професионалната квалификация на българските магистрати. Натрупаният практически опит трябва да помогне при разследването на организирани престъпни мрежи, международни измами и други тежки престъпления, при които участниците и доказателствата се намират в повече от една държава.

От прокуратурата посочиха, че партньорството с американските правоохранителни органи ще продължи да укрепва институционалния капацитет на България и способността на страната да противодейства на престъпността с международен характер.