Служебният правосъден министър: Вече ще имаме легитимен главен прокурор

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов очаква Прокурорската колегия във Висшия съдебен съвет да избере нов временно и.ф. главен прокурор след оттеглянето на Борислав Сарафов. Това стана ясно от негово изявление на брифинг в Министерския съвет.

По думите му именно колегията е компетентният орган, който трябва да вземе това решение. „Очаквам Прокурорската колегия да избере друг, легитимен, временно изпълняващ функциите главен прокурор, тъй като тя е компетентният орган, който да стори това“, заяви Янкулов.

Той подчерта, че колегията следва да действа съобразно досегашната си практика и да определи нов и.ф. ръководител на държавното обвинение.

Министърът припомни, че още в началото на мандата си е поставил въпроса за законността като ключов приоритет. Според него тя е била нарушена след 21 юли миналата година, когато Сарафов е продължил да изпълнява функциите си.

„Възстановяването на законността може да стане чрез определяне на нов временно изпълняващ функциите главен прокурор за срок до шест месеца“, посочи Янкулов.

Той допълни, че в рамките на правомощията си е предприел всички възможни правни действия, за да бъде решен казусът.

По думите му въпросът е поставен и в центъра на обществения дебат, като остава ключов за функционирането на съдебната система.

