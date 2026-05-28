Министър: Оставката на Сарафов не затваря скандала в съдебната власт

Правосъдният министър Николай Найденов заяви, че не би поздравил Борислав Сарафов за оставката му като директор на Националната следствена служба, защото очакванията са били той да напусне изцяло съдебната система. По думите му бившият и.ф. главен прокурор е изпълнил само частично поставеното искане, а оттеглянето от ръководния пост е „първа крачка“ към освобождаване от зависимостите, които се свързват с името му.

Найденов настоява, че процедурата по дисциплинарното производство трябва да продължи и спорът за това ще бъде решен в съда. Той вече е подписал жалба до Върховния административен съд и очаква произнасяне по аргументите си.

„Не бих поздравил Борислав Сарафов за оставката, тъй като очакванията бяха други. Той изпълни половинчато искането ни да напусне съдебната система“, коментира Найденов преди Пленума на Висшия съдебен съвет.

Министърът подчерта, че Сарафов може да напусне системата по всяко време, но засега оставката му е факт само като директор на Националната следствена служба. Според Найденов това не изчерпва казуса, защото искането му е за дисциплинарно освобождаване от длъжност - изцяло от съдебната система.

„Подписал съм жалбата до ВАС с убеждението, че той ще се произнесе съобразно моите аргументи, но едно досъдебно производство има две страни. Считам, че мотивите в искането за образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов са достатъчно ясни и изчерпателни, затова то следва да бъде образувано, за да се изясни дали са налице като факти“, заяви правосъдният министър.

Найденов предупреди, че оставянето без разглеждане на искането му би оставило важни въпроси без отговор. След решението на ВАС той ще прецени дали има правен интерес от ново обжалване.

Министърът уточни, че няма правомощия относно избора на изпълняващ длъжността началник на Следствието, но изрази надежда за промяна. Така политическият и институционалният натиск около казуса остава, въпреки че Сарафов вече се оттегли от ръководните си позиции.

Още вчера Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор. За оставката са гласували осем магистрати.

Сарафов няма да получи обезщетение от 20 заплати, тъй като не напуска системата, а е преназначен. В казуса има и решение на Конституционния съд от 2017 г., с което е обявена за противоконституционна разпоредба, според която съдия, прокурор или следовател не може да бъде освободен от длъжност, ако срещу него е образувано дисциплинарно производство до приключването му.

Найденов съобщи още, че на 4 юни ще се срещне с Лаура Кьовеши за изясняване на казуса около българския европрокурор. Той заяви, че подкрепя публичността при изясняването на фактите около избора на Теодора Георгиева, но изрази скептицизъм, че това може да се случи ефективно в парламентарна комисия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com