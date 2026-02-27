Стана ясно кога ще се гледа евентуална смяна на Сарафов

„Г-н Сарафов направи това, което беше възможно. Той инициира редица дисциплинарни производства срещу лица, за които бяха събрани доказателства, че има нарушения или са нарушили Етичния кодекс.“ С тези думи членът на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет Огнян Дамянов коментира пред бТВ работата на изпълняващия функциите главен прокурор.

По думите му Сарафов е „доста обран“ в сравнение със своя предшественик Иван Гешев, като в рамките на правомощията си е предприел конкретни действия. Проведени са дисциплинарни производства, а по част от случаите има висящи дела. Според Дамянов това показва, че в рамките на възможното са направени стъпки за реакция при установени нарушения.

Той уточни, че реалистичният срок, в който Прокурорската колегия на ВСС може да разгледа искането за смяна на и.ф. главния прокурор, е 11 март. В предложенията на служебния министър на правосъдието има няколко групи доводи. Едната е свързана с шестмесечния срок, през който изпълняващият функциите може да упражнява правомощията си, и дали тази разпоредба се прилага към Сарафов.

Втората група доводи засяга въпроса дали по целесъобразност, предвид продължителния период, в който Сарафов изпълнява функциите, трябва да бъде избран друг временно изпълняващ. Третата група аргументи се отнася до това дали са изпълнени поетите ангажименти при встъпването му в длъжност.

По първия въпрос, свързан със срока, вече е имало дебати. В правната доктрина и съдебната практика съществуват различни тълкувания на нормата, като са посочени решения на съдебни състави както в едната, така и в другата посока. Председателят на Върховния касационен съд е обяснил, че ще бъде инициирано тълкувателно решение, но това ще стане след произнасянето на Конституционния съд относно съответствието на нормата с Конституцията.

Дамянов посочи още, че при необходимост могат да бъдат обсъждани и други кандидатури за изпълняващ функциите главен прокурор. Той припомни, че Сарафов има двама заместници, които също биха могли да поемат функциите при решение в тази посока.

