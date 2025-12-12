ВКС тегли жребий за новия разследващ главния прокурор

Нов прокурор, който да разследва главния прокурор и неговите заместници, ще бъде избран днес, съобщиха от Върховния касационен съд. Процедурата за избор на ad hoc прокурор ще се проведе чрез Единната информационна система на съдилищата на случаен принцип, като кандидатите са магистрати, включени в списък, одобрен от Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС.

Срокът, в който избраният ще изпълнява функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор, е до две години, след което той се възстановява на заеманата преди това длъжност.

Във ВКС е постъпило искане от изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов да присъства на избора.

БТА припомня, че съдия Даниела Талева от Софийския градски съд беше първият магистрат, определен чрез жребий да разследва главния прокурор. Това стана на 7 юли 2023 г. между 22 съдии, одобрени по новата процедура, въведена с промените в НПК и ЗСВ, в присъствието на заместник-председателя на ВКС Лада Паунова.

От 7 декември тази година Талева вече не е на тази позиция заради изтичане на мандата й.

