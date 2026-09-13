ВКС тегли жребий за новия разследващ главния прокурор
Борислав Сарафов поиска да присъства на избора
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Борислав Сарафов поиска да присъства на избора
Корнелия вече не е председател
Тя не вярва, че Кристиан Николов е извършил умишлено престъпление
Лидерката на БСП е доволна от решение, свързано според нея с джендър идеологията
Правосъдното министерство представи предложенията си за промени в няколко закона
Общото наказание за Муса става 4 години, тъй като той има предишна 3-год. условна присъда
Мейзер иска да бъде призната за невинна или наказанието й да бъде намалено...
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за противодействие на корупцията, наложени от спорно решение на Върховния касационен съд...
Забележките бяха отправени от ВКС към апелативния спецсъд, който отрича да има нарушения...
Излизането на това решение възмути гилдията на магистратите Юридическите среди се надигат срещу поредния гаф на председателя на Върховния касационен...
София. На този етап няма внесени кандидатури за председател на Върховния касационен съд (ВКС), стана ясно по време на днешното заседание на Висшият съ...
София. На днешното си редовно заседание Висшият съдебен съвет (ВСС) ще приема номинации за нов председател на Върховния касационен съд (ВКС). Процеду...
София. Висшият съдебен съвет не успя да избере нов председател на Върховния касационен съд. От общо двадесет и четирима магистрати, петнадесет гласува...
София. Висшият съдебен съвет трябва да избере нов председател на Върховния касационен съд. Двете кандидатури са на заместник-председателите на ВКС Пав...
София. Върховният касационен съд потвърди, че сградата в парк „Ловен дом" е 100% собственост на община Благоевград. И на трета инстанция магистратите...