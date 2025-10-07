Българската прокуратура с ключова роля в международния прокурорски диалог

София отново се превърна в център на международния правосъден диалог. В рамките на Четвъртия форум на главните прокурори на Балканите и.ф. главен прокурор на България Борислав Сарафов се срещна с генералния секретар на Международната асоциация на прокурорите Роел Дона. Разговорът им показа ясно: бъдещето на ефективното правосъдие зависи от независимостта, професионалната солидарност и личното партньорство между прокурорите.

Среща с международно значение

Роел Дона беше сред официалните гости и лектори на форума, където представи своята презентация на тема „Международното сътрудничество между прокурорите в рамките на Международната асоциация на прокурорите“. В разговора си с Борислав Сарафов той подчерта стратегическата роля на българската прокуратура за стабилността и сигурността на целия балкански регион.

Дона отбеляза и активната работа на Асоциацията на прокурорите в България, която е пълноправен член на международната организация. По думите му България е „един от най-динамичните и надеждни партньори в региона“, а доброто сътрудничество между институциите е пример за останалите балкански държави.

Независимостта – сърцевината на правосъдието

Един от акцентите в разговора беше темата за укрепването на независимостта на прокурорите. „Аналогично на съдиите, прокурорите също трябва да имат силни механизми за защита на своята обективност и вътрешно убеждение“, заяви Роел Дона и подчерта, че само независимите прокурори могат да гарантират правата на гражданите и върховенството на закона.

Сарафов изрази подкрепа за тази позиция и посочи, че именно независимостта е условието прокуратурата да бъде реален коректив и защитник на обществения интерес. Според него все по-голямото международно сътрудничество е не просто въпрос на професионален обмен, а начин за укрепване на общественото доверие в съдебната власт.

България като мост между правосъдните системи

Двамата ръководители се обединиха около становището, че обменът на опит и добри практики между прокуратурите е ключов за изграждането на ефективна правна среда на Балканите. Личният контакт между магистратите и възможността да споделят реални професионални решения ще бъдат, по думите на Сарафов, „гаранция за качествено взаимодействие и бърз напредък“.

София, домакин на форума, за пореден път затвърди ролята си на платформа за диалог и доверие между различните правосъдни системи в региона. Форумът показа, че България не просто участва в международния дебат за правосъдието, а активно го насочва – с идеи, инициативи и все по-осезаемо влияние.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com