Скандалът трещи! Съседка на България отряза Инфантино
Планът на 56-годишния швейцарец да продаде дял от световните първенства на външни инвеститори разбуни духовете
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Планът на 56-годишния швейцарец да продаде дял от световните първенства на външни инвеститори разбуни духовете
Фирмите предупредиха за риск за безплатната помощ на пътя, а Николай Найденов отвърна с обвинения за натиск и частни интереси
Партньорството между АББ и АИУБ цели практическа подготовка, повече финансови знания и връзка с реалната икономика
След санкциите срещу „Лукойл“ пазарът временно реагира, но запасите са достатъчни
Асоциацията им излезе с официална позиция след нападение над прокурор в София
Борислав Сарафов и генералният секретар на Международната асоциация на прокурорите Роел Дона обсъдиха независимостта на прокурорите и бъдещето на реги...
АПБ предупреждава за правен хаос и настоява за ясни правила и стриктно разделение на компетентностите
Асоциацията на потребителите в Нидерландия е събрала примери за недопустимо поведение
Като член на УС на АББ, той ще има тригодишен мандат
Тя бе избрана на провелото се преди дни Общо отчетно-изборно събрание на АПБ
Десетки са вече членовете на асоциацията, която е отворена за блогъри и журналисти от уеб издания
Те прибягват до „мръсни опозиционни тактики“, възмути се турският президент
Той се оплака в профила си в социалната мрежа „Трут Соушъл“, че „слабите граници“ са превърнали САЩ в „посмешище“
Партито остави незабравим спомен у всички присъстващи
Важното е членовете на ВСС да проведат една максимално открита и прозрачна процедура
Категорично възразяваме и срещу опитите да се измести фокусът на общественото внимание от актуалните и много сериозни проблеми
Повишаването на здравната вноска ще реши проблемите, казват от болничната асоциация
Този път форумът ще се проведе онлайн
Форумът е под надслов: „Свободата на живот. Без омраза. Право на пълноценен живот“
Цели се предпазване от инциденти и безопасно практикуване на зимен туризъм и планински спортове