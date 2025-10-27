Петролният сектор: Горива има, паниката е излишна

България няма да остане без горива, а пазарът е стабилен въпреки напрежението около санкциите срещу „Лукойл“. Това увери председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в интервю за бТВ.

Той подчерта, че няма причина за паника и че хората не трябва да се запасяват, тъй като доставките и наличностите са достатъчни за нормалното функциониране на пазара.

Санкциите срещу „Лукойл“ и ценовите колебания

Бенчев припомни, че преди обявяването на санкциите от САЩ суровият петрол е струвал около 60 долара за барел. „И при предишни мерки срещу сенчестия руски флот имаше краткотрайно повишение на цените, но след като пазарът се намести, те отново тръгнаха надолу“, обясни експертът.

По думите му поскъпването е резултат основно от международната несигурност, а не от вътрешни фактори. „Има достатъчно гориво на пазара. Няма нужда от паника и презапасяване“, увери Бенчев.

Рафинерията в Бургас – стратегическият фактор

Председателят на асоциацията подчерта, че ключът към стабилността остава в непрекъснатата работа на рафинерията в Бургас. „Ще бъде много трудно логистично, ако „Лукойл“ спре работа. Целият регион ще се окаже в интересна ситуация при евентуална продажба или спиране на рафинерията“, заяви той.

Според Бенчев правителството трябва да гарантира, че производството няма да бъде прекъснато, защото именно то е гаранция за сигурност и предвидимост в доставките. „Няма причина за паника. Ако рафинерията в Бургас работи, България няма да остане без гориво“, категоричен бе експертът.

