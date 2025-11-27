Петролът тръгна надолу. Настроенията за мир в Украйна смъкнаха цените

Цените на петрола се понижиха днес в азиатската сесия на фона на надеждите за прекратяване на огъня в Украйна. Това би могло да проправи пътя към отмяна на западните санкции срещу руските петролни доставки, предаде Ройтерс.

Днес се очаква търговията да е вяла, тъй като в САЩ се отбелязва Деня на благодарността и сесиите ще бъдат ограничени.

Сортът Brent от Северно море, който е референтен за Европа, загуби 33 цента или 0,5 на сто до 62,8 долара за барел. Американският West Texas Intermediate отстъпи 32 цента или 0,6 на сто до 58,33 долара за барел.

И двата контракта затвориха с растеж от около 1 процент вчера, докато инвеститорите преценяваха риска от свръхпредлагане и перспективата за мирно споразумение между Русия и Украйна.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф ще пътува до Москва следващата седмица заедно с други висши американски представители. Целта е преговори относно възможен план за прекратяване на продължаващата от почти четири години война в Украйна, която е най-смъртоносната в Европа от Втората световна война насам.

