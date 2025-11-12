Пазарите на петрол балансират между надежди и санкции

Цените на петрола останаха стабилни в азиатската търговия днес, след като във вторник поскъпнаха значително. Оптимизмът, че прекратяването на най-дългото спиране на работата на американското правителство ще стимулира икономическата активност и потреблението, задържа пазара в равновесие.

Анализатори отбелязват, че въпреки лекия спад на фючърсите, очакванията за повишено търсене в САЩ компенсират несигурността на глобалните пазари.

Цени и пазарна динамика

Фючърсите на сорта Брент, референтен за Европа, поевтиняха с 22 цента, или 0,34%, до 64,94 долара за барел към 8:00 часа българско време, след като предния ден нараснаха с 1,7%. Американският лек суров петрол също отчете понижение от 22 цента – до 60,82 долара за барел, след 1,5% ръст в предишната сесия.

Пазарните очаквания се концентрират върху решението на Камарата на представителите, която днес ще гласува законопроект за възстановяване на финансирането на федералните агенции до 30 януари. Според анализатора от „Ай Джи“ (IG) Тони Сикамор, „възобновяването на работата на правителството ще повиши потребителското доверие и икономическата активност, стимулирайки търсенето на суров петрол“.

Възстановяване на търсенето в САЩ

Очакванията са, че краят на блокирането на федералната администрация, което доведе до десетки хиляди отменени полети, ще засили пътуванията и потреблението на горива преди празничния сезон. Това създава предпоставки за по-високо търсене на реактивно гориво и суров петрол.

Анализаторите предупреждават, че краткосрочният ефект може да бъде ограничен, но пазарите вече реагират на сигналите за стабилизиране на американската икономическа активност.

Санкциите срещу Русия подкрепят цените

От страната на предлагането, последиците от санкциите на САЩ срещу двата най-големи руски петролни производители – „Лукойл“ и „Роснефт“ – започват да оказват влияние върху доставките. Китайската компания „Янчан петролиъм“ (Yanchang Petroleum) е избягвала руски доставки при последния си търг, а „Луоян петрокемикъл“ (Luoyang Petrochemical), дъщерно дружество на „Синопек“ (Sinopec), временно спря работа за поддръжка като косвен ефект от санкциите, съобщи „Ройтерс“.

Ограниченията, наложени през октомври, са първите преки санкции срещу руската петролна индустрия, подписани от американския президент Доналд Тръмп от началото на втория му мандат. Мерките поддържат цените на суровината стабилни, докато пазарите преценяват ефекта върху глобалните доставки.

