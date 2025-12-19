Петролът поевтинява за втора поредна седмица

Цените на петрола се понижават днес и се очаква да отчетат спад за втора поредна седмица, след като засилващите се надежди за мирно споразумение между Русия и Украйна компенсират опасенията от евентуални прекъсвания на доставките, свързани с мерките на САЩ срещу венецуелския износ, предаде Ройтерс. Пазарите реагират по-скоро на геополитическия оптимизъм, отколкото на рисковете около санкциите.

Цени и пазарна реакция

Фючърсите на суровия петрол Брент поевтиняват с 8 цента, или 0,13 на сто, до 59,73 долара за барел към 08:45 българско време. Американският суров петрол също е надолу – с 10 цента, или 0,1 на сто, до 55,90 долара за барел, което потвърждава тенденцията за понижение през седмицата.

Украйна в центъра на вниманието

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите за прекратяване на войната в Украйна според него „се приближават към нещо“, преди планираната среща между представители на САЩ и Русия през уикенда. Именно тези сигнали за дипломатически напредък ограничават геополитическата рискова премия, която обикновено поддържа по-високи цени на петрола.

Санкции срещу Венецуела и реалните рискове

Пазарите продължават да следят и развитието около обявената от Вашингтон блокада на петролни танкери, подлежащи на санкции, които влизат и излизат от Венецуела. Засега обаче остава неясно как мярката ще бъде прилагана на практика. Венецуелският петрол представлява около 1 на сто от световните доставки, а миналата седмица американската брегова охрана конфискува венецуелски танкер – ход, определян като безпрецедентен. По данни на източници, страната вече е разрешила на два несанкционирани много големи танкера да отплават към Китай.

Коментари и прогнози

„Несигурността около прилагането на мерките и оптимизмът за потенциално мирно споразумение за Украйна, водено от САЩ, успокояват опасенията за глобалните доставки и ограничават геополитическата рискова премия“, коментира анализаторът на IG Тони Сикамор. Анализатори посочват, че евентуални нови санкции срещу руския петрол биха били далеч по-сериозен риск за пазара, отколкото ограниченията върху венецуелските доставки. От Bank of America добавят, че по-ниските цени могат да ограничат предлагането и така да предотвратят по-рязък спад на котировките, докато според Сикамор ключови остават нивата около 56,70–56,90 долара за барел при американския петрол.

