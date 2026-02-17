Немски гигант вдига нов завод у нас. Наше село строи за Airbus

Новата инвестиция в индустриалната зона на община Марица

Германската група Liebherr прави следващата си голяма стъпка в България с изграждането на високотехнологичен завод за авиационни компоненти в село Бенковски. Инвестицията е близо 150 млн. лв. и вече е определена от правителството като приоритетна. Това е поредното доказателство, че индустриалната зона край Пловдив се превръща в един от най-динамичните производствени хъбове в региона.

Завод за следващо поколение авиационни системи

Новата производствена база ще заема 20 000 кв. м и ще бъде оборудвана с технологии за сглобяване и тестове на ключови авиационни системи. В завода ще се произвеждат задвижващи механизми за колесници и крила, трансмисионни системи, елементи за климатични инсталации, както и компоненти за управление на полета и въздуха. Клиенти на производството ще бъдат водещи самолетостроители като Airbus и Embraer, които увеличават поръчките си заради глобалния ръст на въздушния трафик.

Стратегическо разширяване на присъствието на Liebherr в България

Проектът беше обявен през юни 2025 г. в Тулуза като част от преструктурирането на авиационното направление на компанията. Новата площадка ще бъде изградена в непосредствена близост до сегашната база, която постепенно ще бъде освободена. Liebherr вече развива мащабни производства у нас в машиностроенето, хладилната техника и транспортните системи, а новият завод затвърждава България като ключов елемент от глобалната ѝ индустриална карта.

175 нови работни места и фокус върху инженерните кадри

Инвестицията предвижда разкриването на 175 нови работни места, насочени основно към инженери и висококвалифицирани специалисти. Търсят се аерокосмически инженери, конструктори, производствени инженери, експерти по EASA сертификация, монтажници на прецизни авиационни компоненти, CNC оператори и инспектори по качеството. Част от новите служители ще преминат обучение от 4 до 6 месеца в централата на Liebherr в Линденберг, Германия. Компанията предлага допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, организиран транспорт и субсидирано хранене.

Пълен капацитет до края на 2026 г.

Поетапният трансфер на дейности започва през 2026 г., а заводът трябва да достигне пълен капацитет до края на годината. След това ще последва период на постепенно увеличаване на производството, за да се отговори на растящото търсене от страна на глобалните авиационни производители. Новата инвестиция е част от дългосрочната стратегия на Liebherr за разширяване на дейността ѝ в България и за укрепване на позициите ѝ в авиационния сектор.

Пловдив – новият център на високите технологии

С новия завод регионът около Пловдив затвърждава репутацията си на водещ индустриален център. През последните години зоната привлича компании от автомобилната индустрия, електрониката, машиностроенето и логистиката. Влизането на още един стратегически инвеститор в авиацията показва, че регионът вече играе роля не само в традиционното производство, но и в секторите с висока добавена стойност.

