Мощна компания преобразява наш град. Златна инвестиция

Кърджали е на прага на една от най-значимите индустриални трансформации през последните години. Производителят на метални конструкции и оборудване за минната промишленост „Монек България“ обяви мащабна инвестиция от 11 млн. лева (5,5 млн. евро) за разширяване на производството си в града. Проектът е сертифициран по Закона за насърчаване на инвестициите и ще бъде подкрепен от държавата с още 2,5 млн. евро, предназначени за изграждане на ключова общинска инфраструктура.

История с корени, бъдеще с мащаб

„Монек България“ е добре познато име в индустриалната карта на страната. Основана през 1954 г. като „Завод Комсомолец“, компанията преминава през десетилетия на развитие, модернизация и специализация. Днес тя е сред водещите български производители на оборудване и инструменти за минната и тунелната промишленост, метални конструкции и механична обработка на средно- и едрокалибрени детайли.

Към октомври 2025 г. фирмата разполага с 90 служители, а за 2024 г. отчита приходи от 4 млн. лв. и загуба от 1,2 млн. лв. Новата инвестиция цели именно да обърне тази тенденция, като разшири производствения капацитет и отвори път към по-висока конкурентоспособност.

Разширяване, което променя индустриалната зона

Проектът на „Монек България“ е само част от по-голямата картина. Министерството на иновациите и растежа отпуска на Община Кърджали 4 865 279 лв. с ДДС за изграждане и продължаване на инфраструктурата в индустриалната зона. Това включва нови пътища, комуникации и технически съоръжения, които ще обслужват не само „Монек“, но и редица други компании.

Сред предприятията, които ще се възползват от новата инфраструктура, са:

„Серта България“ АД, „Франко“ ООД, „ИМИ Попанастасов“ ЕООД, „Горубсо–Кърджали“ АД и „Елиткар“ ООД.

Така инвестицията придобива мултиплициращ ефект — тя не само разширява производството на един голям работодател, но и създава условия за растеж на цялата индустриална зона.

Нов етап за местната икономика

Разширяването на „Монек България“ е стратегически ход, който може да превърне Кърджали в още по-привлекателна точка за индустриални инвеститори. Очаква се проектът да доведе до нови работни места, модернизация на производството и по-висока добавена стойност за региона.

Това е златна инвестиция не само за компанията, но и за целия град — пример как държавата, общината и бизнесът могат да работят в синхрон, за да създадат реална икономическа промяна.

