Двулевки от соца удариха 215 евро на търг

Колекционери наддават в онлайн аукцион за два броя соц двулевки с гроздоберачката.

Те са надписани от самата Кина Гърбова, чийто образ е на една от най-разпознаваемите банкноти от времето на социализма. Тя почина преди точно един месец – на 18 декември, малко преди еврото да прати българския лев в историята.

До понеделник на обяд постигнатата цена в търга за двете банкноти бе 215 евро. Наддаването е тръгнало от 1 евроцент, съобщава "Телеграф".

Интересът към уникалните двулевки е огромен и в рамките на само два дни цената е набъбнала 21 500 пъти. В аукциона досега са се включили осем участници, които са наддавали 39 пъти един срещу друг. Търгът приключва вечерта на 27 януари и тогава ще е ясна окончателната цена, която ще плати новият собственик.

Двете банкноти с автограф от Кина Гърбова са много запазени, защото никога не са циркулирали в паричното обращение. Освен това те са с поредни номера. Със син химикал Кина Гърбова е написала името си и е поставила подписа си, а на едната има и надпис „гр. Сандански“. „Имах 6 броя, това са последните, които имам и продавам. Имате възможността да вземете нещо супер ценно и уникално!“, хвали стоката си продавачът.

Банкнотата с гроздоберачката е емитирана през 1962 г. и се задържа в обращение цели 34 г. - до 1996 г. Кина Гърбова е единственият обикновен човек от народа, чийто лик е изобразен върху националната валута на България.

Точно в навечерието на приемането на еврото Кина Гърбова си отиде на 81-годишна възраст. Пиела хапчета за разреждане на кръвта и направила вътрешен кръвоизлив. Линейка я закарала до болница във Велико Търново, но въпреки усилията на лекарите малко след това издъхнала. Погребана е в Сухиндол, където живееше.

"Левът си отиде и тя си отиде! Гледай какво нещо е съдбата", каза след кончината й кметът на Сухиндол инж. Пламен Чернев.

Кина Гърбова е родена на 9 септември 1944 г. в с. Батак, Павликенско. По време на ученическа бригада из сухиндолските лозя през 1960 г., когато е в 10-и клас, на 16 години, софийският фотограф Любомир Чаракчиев я заснема заедно с още близо 200 момичета за изложба в ГДР. Изпраща най-добрите фотографии, а снимката с Кина печели първо място.

След паричната реформа от 1962 г. в България се пускат банкноти от по 1, 2, 5 и 10 лв., отпечатани в тогавашния Съветски съюз. На банкнотата от 2 лева е поместена наградената в ГДР фотография с лика на Кина Гърбова.

Гроздоберачката от Сухиндол научава за това едва когато банкнотата излиза от печат. Никой не е искал съгласието й да използва образа, нито е получавала хонорар или облаги като модел на банкнота. Живееше съвсем обикновен живот като домакин в стол, а след пенсионирането си не обичаше медийното внимание и рядко даваше интервюта.

