Двулевки от соца удариха 215 евро на търг
Колекционери наддават в онлайн аукцион за гроздоберачката Кина, която си отиде с лева
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Колекционери наддават в онлайн аукцион за гроздоберачката Кина, която си отиде с лева
От началото на годината това е четвърто предлагане
Рекордните 29,65 млн. долара бяха платени по време на аукцион за Mercedes-Benz от 1954 г., пише Business Insider. Автомобилът е управляван от Хуан Ма...
Всичко може да се купи, ако не с пари, то с много пари. Това се потвърждава и от един от най-екзотичните аукциони в еBay. 31-годишният Ари Мандел пои...