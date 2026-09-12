Двулевки от соца удариха 215 евро на търг
Колекционери наддават в онлайн аукцион за гроздоберачката Кина, която си отиде с лева
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Колекционери наддават в онлайн аукцион за гроздоберачката Кина, която си отиде с лева
Кина Гърбова е родена на 9 септември 1944 г. в с. Батак
София. Днес Управителният съвет на БНБ утвърди дизайна на разменна монета с номинална стойност 2 лева, емисия 2015 г. При изработване на двете страни...
Повече от 38,7 млн. банкноти от по 2 лв. има в обращение в момента в страната, изчисли Profit.bg. Както стана ясно наскоро, двулевката ще отиде в исто...
Ще приемат и хартиените, и металните пари Хартиената двулевка отива в историята. От началото на 2015 г. монета ще замени най-дребната банкнота, съобщ...
София. Българска народна банка смята да преустанови печатането на двулевката с лика на Паисий Хилендарски. Това става ясно от доклад на Българската н...