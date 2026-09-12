Всичко за Двулевка

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Двулевката става монета

Двулевката става монета

Ще приемат и хартиените, и металните пари Хартиената двулевка отива в историята. От началото на 2015 г. монета ще замени най-дребната банкнота, съобщ...

01 септември | 5:15
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БНБ спира да печата двулевки

БНБ спира да печата двулевки

София. Българска народна банка смята да преустанови печатането на двулевката с лика на Паисий Хилендарски. Това става ясно от доклад на Българската н...

18 октомври | 19:58
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